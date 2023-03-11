Нацбанк додав ще один банк до переліку системно важливих

НБУ за результатами щорічного перегляду переліку системно важливих банків включив до нього "Креді Агріколь Банк". Про це повідомила прес-служба НБУ.

Наразі в оновленому переліку 15 банків:

А-Банк

Креді Агріколь Банк

Кредобанк

ОТП банк

Ощадбанк

Південний

Приватбанк

ПУМБ

Райффайзен Банк

Сенс Банк

Таскомбанк

Укргазбанк

Укрексімбанк

Укрсиббанк

Універсал банк.

Для системно важливих банків діють підвищені вимоги, покликані забезпечити додатковий запас їх стійкості.