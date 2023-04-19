У США починається «кредитна криза» — Morgan Stanley

Від початку підняття ставок Федеральною резервною системою рік тому відтік коштів з депозитів склав близько $1 трлн, і цей процес прискорився за місяць після банкрутства банку SVB. Про це свідчать дані Morgan Stanley, повідомляє голова Податкового комітету Верховної Ради Данило Гетманцев.

У США починається «кредитна криза» — Morgan Stanley
Фото: pixabay.com

Morgan Stanley зазначили, що за останні два тижні зафіксовано найбільш різке скорочення кредитування за всю історію спостережень.

Малий бізнес у зоні ризику

У зоні особливого ризику — малий бізнес: доступність кредитів оцінена як мінімальна за останні 20 років.

Банки почали більш ретельно і прискіпливо вивчати заявки потенційних позичальників — як бізнесу, так і домашніх господарств.

За висновком фахівців Morgan Stanley, більш жорсткі умови кредитування можуть підвищити ризик рецесії для американської економіки.

В дослідженні іншого інвестиційного банку RBC Capital Markets відзначають цікаву особливість: американський ринок акцій у 2023 році ігнорує ризики рецесії.

Таке явище спостерігається вперше за майже 80 років, коли у 1945 році рецесія тривала з лютого по жовтень на тлі масового скорочення державних видатків та зайнятості наприкінці та після закінчення Другої світової війни, внаслідок чого ВВП тоді скоротився на 10,9%, проте індекс S&P500 зріс більш ніж на 10%.





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