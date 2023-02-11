JP Morgan допоможе залучити інвестиції для відбудови України

Інвестиційна компанія JP Morgan допомагатиме Україні у залученні приватних інвестицій на відбудову країни. Про це йдеться у повідомленні пресслужби Мінекономіки.

Фото: me.gov.ua

Меморандум про взаєморозуміння

Повідомляється, що українська сторона підписала із JP Morgan меморандум про взаєморозуміння.

«Компанія JP Morgan має багаторічний досвід керування активами та взаємодії з державним сектором. Її фахівці знаються на нюансах поєднання державного й приватного капіталів, щоб завдяки цьому отримати додатковий важіль — кредитне фінансування», — кажуть в Мінекономіки.

Згідно з меморандумом, JP Morgan надаватиме Україні консультації стосовно:

фінансової стабілізації — розробки та координації стратегій рефінансування та реструктуризації боргів;

отримання суверенних кредитних рейтингів;

управління держактивами ліквідності;

діджиталізації економіки;

визначення можливостей для встановлення тісного економічного зв’язку з Європою;

створення установи, яка спрямовуватиме та захищатиме державні інвестиції та інвестиції приватного сектору та/або сприятиме торговельним потокам.

Окрім підписання меморандуму, сторони домовилися про долучення представників JP Morgan до групи радників і представників фінансово інвестиційного сектору ринку капіталів разом з компанією BlackRock.