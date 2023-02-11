JP Morgan допоможе залучити інвестиції для відбудови України
Інвестиційна компанія JP Morgan допомагатиме Україні у залученні приватних інвестицій на відбудову країни. Про це йдеться у
Меморандум про взаєморозуміння
Повідомляється, що українська сторона підписала із JP Morgan меморандум про взаєморозуміння.
«Компанія JP Morgan має багаторічний досвід керування активами та взаємодії з державним сектором. Її фахівці знаються на нюансах поєднання державного й приватного капіталів, щоб завдяки цьому отримати додатковий важіль — кредитне фінансування», — кажуть в Мінекономіки.
Згідно з меморандумом, JP Morgan надаватиме Україні консультації стосовно:
- фінансової стабілізації — розробки та координації стратегій рефінансування та реструктуризації боргів;
- отримання суверенних кредитних рейтингів;
- управління держактивами ліквідності;
- діджиталізації економіки;
- визначення можливостей для встановлення тісного економічного зв’язку з Європою;
- створення установи, яка спрямовуватиме та захищатиме державні інвестиції та інвестиції приватного сектору та/або сприятиме торговельним потокам.
Окрім підписання меморандуму, сторони домовилися про долучення представників JP Morgan до групи радників і представників фінансово інвестиційного сектору ринку капіталів разом з компанією BlackRock.
«Також було досягнуто домовленостей про застосування низки фінансових механізмів, які дозволять Україні вже найближчим часом залучити точкове фінансування, зокрема, й від Мінфіну США», — йдеться в повідомленні.