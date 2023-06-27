J.P. Morgan допомагатиме Україні розвивати іпотечне кредитування

Підписано відповідний меморандум про співпрацю.

Світовий фінансових холдингів J.P. Morgan разом з Європейським дочірнім підрозділом консалтингової компанії Alvarez & Marsal та "Укрфінжитло" вирішили розвивати на території України іпотечне кредитування. Про це повідомили в "Укрфінжитло", інформує ZN.ua.

J.P. Morgan допомагатиме Україні розвивати іпотечне кредитування
© depositphotos/maxxyustas

У рамках міжнародної конференції з відновлення України (URC 2023) за участі першої віцепрем’єрки - міністра економіки Юлія Свириденко вказані сторони підписали меморандум про співпрацю.

Зазначається, що стратегічне партнерство з J.P. Morgan передбачає отримання практичних рекомендацій щодо залучення фінансування від іноземних інвесторів шляхом випуску облігацій, забезпечених іпотечними угодами, та/або здійснення сек’юритизацій. Також планується консалтингова допомога "Укрфінжитлу" з питань процедур та порядку регулювання випуску облігацій, забезпечених іпотекою, в країнах ЄС.

Співпраця Alvarez & Marsal, окрім консультаційної допомоги, передбачає можливість в майбутньому залучення коштів від міжнародних фінансових організацій та іноземних інвесторів для потреб іпотечного кредитування в Україні.

Крім того, компанія допоможе проаналізувати структуру "Укрфінжитла" та підібрати оптимальні моделі фінансування "bridge financing".

"єОселя — інноваційний продукт для фінансової сфери в Україні. Повна цифровізація процесу заявки, зручність та нульова толерантність до корупції дає можливість співпрацювати з відомими світовими компаніями. Залучення іноземних партнерів до розбудови ринку іпотечного кредитування в Україні дозволить його масштабувати та зробити значно прозорішим, що суттєво сприятиме якісній відбудові нашої країни. Вірю, результати нашої співпраці не змусять себе чекати" – заявив голова правління "Укрфінжитла" Євген Мецгер.


Олена Середа, ZN.ua





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