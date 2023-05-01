У США збанкрутів First Republic Bank – його купує найбільший в країні банк JPMorgan

Дії уряду та інших банків не зупинили клієнтів, що забирали гроші

У США збанкрутів First Republic Bank, який з березня намагалися врятувати 11 банків, пообіцявши влити у нього 30 млрд доларів. Ані втручання уряду, ані вливання грошей партнерів, не вирівняли баланс First Republic Bank – клієнти продовжували забирати депозити, а ціна акцій знизилася зі 150 доларів у березні до 5 доларів наприкінці квітня. Як повідомляє Bloomberg, право викупити банк на тендері отримав найбільший за розмірами активів банківський холдинг США JPMorgan Chase & Co, інформує ZN.ua.

У США збанкрутів First Republic Bank – його купує найбільший в країні банк JPMorgan
Ціна акцій First Republic Bank знизилася зі 150 доларів у березні до 5 доларів наприкінці квітня
© pixabay/foto-rabe

JPMorgan отримає активи First Republic, включно із близько $173 млрд кредитів і $30 млрд цінних паперів, а також $92 млрд депозитів. JPMorgan і Федеральна корпорація страхування депозитів домовилися розділити з JPMorgan збитки, а також будь-які відшкодування за кредитами.

Ця угода робить найбільший банк США JPMorgan ще більш масштабним. Як пише Bloomberg, за звичайних обставин, регулятор не дозволив би цю купівлю.


Стас Константинов, ZN.ua





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