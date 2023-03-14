В Україні націоналізовано ще один банк
Власник банку перебуває під українськими санкціями.
Набрало чинності рішення Вищого антикорупційного суду, згідно з яким в Україні націоналізовано PIN Банк ("Перший інвестиційний банк"), що належав президенту московського ЦСКА Євгену Гінеру. Про це
"Апеляційна палата ВАКС залишила без змін рішення ВАКС щодо звернення в дохід держави активів російського громадянина. А саме, стягнуто в дохід держави 88,890583% акцій банку", - йдеться в повідомленні.
Зазначається, що банк було конфісковано за позовом Міністерства юстиції України. Зокрема, Мін'юст застосував щодо Гінера санкцію, передбачену пунктом 1-1 частини першої статті 4 Закону України «Про санкції».
Рішення набрало чинності з моменту проголошення та оскарженню в касаційному порядку не підлягає.
Повідомляється, що Євген Гінер – президент московського ЦСКА. Він перебуває під українськими санкціями, зокрема через зв'язок з корпорацією "Ростєх", яка постачає зброю й боєприпаси для російської армії.
Минулого року на цій підставі правоохоронні органи добились судового арешту на акції PIN Bank, одного із ключових активів Гінера в Україні.
У ході розслідування перевірялася інформація про правомірність отримання та використання банком для рефінансування кредиту розміром понад 1,6 млрд гривень. Ці кошти фінустанова отримала після початку широкомасштабного наступу. Сума становить понад 50% активів банку та більш як у 5,5 раза перевищує розмір статутного капіталу установи, що суперечить чинному законодавству.
Нагадаємо, НБУ вирішив капітально змінити законодавство, щоб забрати у власність держави ще один банк, який мав російського власника. Зокрема, на розгляд парламенту передано законопроєкт, ухвалення якого дозволить націоналізувати "Сенс Банк", він же колишній "Альфа-банк", але за новою процедурою, якою раніше в країні не існувало.
Головна ідея законопроєкту полягає в тому, забрати банк у власність держави за спрощеною процедурою. І щоб це можна було зробити не лише з банком, який втратив ліквідність, а просто, якщо проти власників такої установи застосовано українські та міжнародні санкції.
Це буде вже другий законопроєкт протягом пів року, спрямований на націоналізацію банків в Україні
Перший - про націоналізацію системних банків в умовах воєнного стану, був ухвалений Верховною Радою ще восени. Законом було створено умови для того, щоб націоналізацію системно важливих банків поставити фактично на конвеєр (за тією ж схемою, за якою свого часу був націоналізований "ПриватБанк", але в умовах війни).
До речі, держбюджет України вже отримав перші 3,1 млрд гривень у якості результата від націоналізації кількох російських банків - "Міжнародного резервного банку" та "Промінвестбанку".