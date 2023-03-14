В Україні націоналізовано ще один банк

Власник банку перебуває під українськими санкціями.

В Україні націоналізовано ще один банк
© Фото из открытых источников

Набрало чинності рішення Вищого антикорупційного суду, згідно з яким в Україні націоналізовано PIN Банк ("Перший інвестиційний банк"), що належав президенту московського ЦСКА Євгену Гінеру. Про це повідомляє пресслужба Апеляційної палати ВАКС.

"Апеляційна палата ВАКС залишила без змін рішення ВАКС щодо звернення в дохід держави активів російського громадянина. А саме, стягнуто в дохід держави 88,890583% акцій банку", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що банк було конфісковано за позовом Міністерства юстиції України. Зокрема, Мін'юст застосував щодо Гінера санкцію, передбачену пунктом 1-1 частини першої статті 4 Закону України «Про санкції».

Рішення набрало чинності з моменту проголошення та оскарженню в касаційному порядку не підлягає.

Повідомляється, що Євген Гінер – президент московського ЦСКА. Він перебуває під українськими санкціями, зокрема через зв'язок з корпорацією "Ростєх", яка постачає зброю й боєприпаси для російської армії.

Минулого року на цій підставі правоохоронні органи добились судового арешту на акції PIN Bank, одного із ключових активів Гінера в Україні.

У ході розслідування перевірялася інформація про правомірність отримання та використання банком для рефінансування кредиту розміром понад 1,6 млрд гривень. Ці кошти фінустанова отримала після початку широкомасштабного наступу. Сума становить понад 50% активів банку та більш як у 5,5 раза перевищує розмір статутного капіталу установи, що суперечить чинному законодавству.

Нагадаємо, НБУ вирішив капітально змінити законодавство, щоб забрати у власність держави ще один банк, який мав російського власника. Зокрема, на розгляд парламенту передано законопроєкт, ухвалення якого дозволить націоналізувати "Сенс Банк", він же колишній "Альфа-банк", але за новою процедурою, якою раніше в країні не існувало.

Головна ідея законопроєкту полягає в тому, забрати банк у власність держави за спрощеною процедурою. І щоб це можна було зробити не лише з банком, який втратив ліквідність, а просто, якщо проти власників такої установи застосовано українські та міжнародні санкції.

Це буде вже другий законопроєкт протягом пів року, спрямований на націоналізацію банків в Україні

Перший - про націоналізацію системних банків в умовах воєнного стану, був ухвалений Верховною Радою ще восени. Законом було створено умови для того, щоб націоналізацію системно важливих банків поставити фактично на конвеєр (за тією ж схемою, за якою свого часу був націоналізований "ПриватБанк", але в умовах війни).

До речі, держбюджет України вже отримав перші 3,1 млрд гривень у якості результата від націоналізації кількох російських банків - "Міжнародного резервного банку" та "Промінвестбанку".

За матеріалами: ZN.UA /

Лія Ільченко, ZN.ua





Интересные новости
Электроэнергия в Украине подорожает уже в апрелеЭлектроэнергия в Украине подорожает уже в апреле
«Енергетична суверенність»: Польща вперше самостійно доставила собі скраплений газ«Енергетична суверенність»: Польща вперше самостійно доставила собі скраплений газ
Ілон Маск припустив покупку збанкрутілого Silicon Valley BankІлон Маск припустив покупку збанкрутілого Silicon Valley Bank
На території Києво-Печерської Лаври виявили 36 незаконних новобудов – ЗМІНа території Києво-Печерської Лаври виявили 36 незаконних новобудов – ЗМІ
Українські біженці мають подати декларацію про доходи за 2022 рік до 1 травня — ЮжанінаУкраїнські біженці мають подати декларацію про доходи за 2022 рік до 1 травня — Южаніна
Блок рекламы


Похожие новости
ПриватБанк збільшив мінімальну суму замовлення готівкових доларівПриватБанк збільшив мінімальну суму замовлення готівкових доларів
Politico: Франція добивається, щоб ЄС купував зброю лише у «своїх» на тлі війни в УкраїніPolitico: Франція добивається, щоб ЄС купував зброю лише у «своїх» на тлі війни в Україні
Банкрутство американського SVB: поки Маск думає над купівлею банку, світові фінансові ринки «худнуть»Банкрутство американського SVB: поки Маск думає над купівлею банку, світові фінансові ринки «худнуть»
Райффайзенбанк закрив перекази у євро майже у всі російські банкиРайффайзенбанк закрив перекази у євро майже у всі російські банки
Департамент нагляду за ринком небанківських фінансових послуг НБУ отримав нового директораДепартамент нагляду за ринком небанківських фінансових послуг НБУ отримав нового директора
Обсяг готівки в обігу з початку року скоротився – НацбанкОбсяг готівки в обігу з початку року скоротився – Нацбанк
Банки видали пільгових кредитів бізнесу ще майже на 2 мільярдиБанки видали пільгових кредитів бізнесу ще майже на 2 мільярди
Термінали IBOX відновили роботу в УкраїніТермінали IBOX відновили роботу в Україні
МВФ застеріг банки про ризики використання криптовалютМВФ застеріг банки про ризики використання криптовалют
Долари в обмінниках та банках не приймають: у чому причинаДолари в обмінниках та банках не приймають: у чому причина
Последние новости
Подгружаем последние новости