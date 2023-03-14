В Україні націоналізовано ще один банк

Набрало чинності рішення Вищого антикорупційного суду, згідно з яким в Україні націоналізовано PIN Банк ("Перший інвестиційний банк"), що належав президенту московського ЦСКА Євгену Гінеру. Про це повідомляє пресслужба Апеляційної палати ВАКС.



"Апеляційна палата ВАКС залишила без змін рішення ВАКС щодо звернення в дохід держави активів російського громадянина. А саме, стягнуто в дохід держави 88,890583% акцій банку", - йдеться в повідомленні.



Зазначається, що банк було конфісковано за позовом Міністерства юстиції України. Зокрема, Мін'юст застосував щодо Гінера санкцію, передбачену пунктом 1-1 частини першої статті 4 Закону України «Про санкції».



Рішення набрало чинності з моменту проголошення та оскарженню в касаційному порядку не підлягає.



Повідомляється, що Євген Гінер – президент московського ЦСКА. Він перебуває під українськими санкціями, зокрема через зв'язок з корпорацією "Ростєх", яка постачає зброю й боєприпаси для російської армії.



Минулого року на цій підставі правоохоронні органи добились судового арешту на акції PIN Bank, одного із ключових активів Гінера в Україні.



У ході розслідування перевірялася інформація про правомірність отримання та використання банком для рефінансування кредиту розміром понад 1,6 млрд гривень. Ці кошти фінустанова отримала після початку широкомасштабного наступу. Сума становить понад 50% активів банку та більш як у 5,5 раза перевищує розмір статутного капіталу установи, що суперечить чинному законодавству.



Нагадаємо, НБУ вирішив капітально змінити законодавство, щоб забрати у власність держави ще один банк, який мав російського власника. Зокрема, на розгляд парламенту передано законопроєкт, ухвалення якого дозволить націоналізувати "Сенс Банк", він же колишній "Альфа-банк", але за новою процедурою, якою раніше в країні не існувало.

Головна ідея законопроєкту полягає в тому, забрати банк у власність держави за спрощеною процедурою. І щоб це можна було зробити не лише з банком, який втратив ліквідність, а просто, якщо проти власників такої установи застосовано українські та міжнародні санкції.

Це буде вже другий законопроєкт протягом пів року, спрямований на націоналізацію банків в Україні

Перший - про націоналізацію системних банків в умовах воєнного стану, був ухвалений Верховною Радою ще восени. Законом було створено умови для того, щоб націоналізацію системно важливих банків поставити фактично на конвеєр (за тією ж схемою, за якою свого часу був націоналізований "ПриватБанк", але в умовах війни).

До речі, держбюджет України вже отримав перші 3,1 млрд гривень у якості результата від націоналізації кількох російських банків - "Міжнародного резервного банку" та "Промінвестбанку".