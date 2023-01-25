ЄС може посилити вимоги до банків, які працюють з криптовалютами

Законодавці Європейського Союзу підтримали проєкт закону про імплементацію останнього етапу постфінансових глобальних банківських правил капіталу, додавши так звані «заборонні» вимоги для покриття ризиків від криптоактивів. Про це повідомляє Reuters.

ЄС може посилити вимоги до банків, які працюють з криптовалютами
Фото: pixabay.com

Деталі

Комітет з економічних питань Європейського парламенту схвалив проєкт закону про імплементацію правил Базеля III щодо капіталу з січня 2025 року, хоча підтримав кілька тимчасових розбіжностей, щоб дати банкам більше часу для адаптації.

США, Велика Британія та інші країни вживають подібних заходів, але комітет ввів у проєкт закону нові елементи, зокрема вимогу до банків мати достатньо капіталу, щоб повністю покрити авуари криптовалют.

«Банки будуть зобов’язані тримати євро власного капіталу за кожен євро, який вони зберігають у криптовалюті», — заявив правоцентристський німецький член комітету Маркус Фербер.

Даний крок є тимчасовим заходом до прийняття нового законодавства ЄС та відповідає рекомендаціям світових банківських регуляторів.

«Такі вимоги до капіталу допоможуть запобігти переходу нестабільності з криптосвіту на фінансову систему», — сказав Фербер.

Асоціація фінансових ринків Європи (AFME) заявила, що проєкт закону не містить визначення криптоактивів і може в кінцевому підсумку також застосовуватися до токенізованих цінних паперів.

Країни ЄС уже схвалили свою версію проєкту закону, і законодавці тепер обговорюватимуть з ними остаточний текст із подальшими змінами.

Іноземні банки, які працюють через філії в ЄС, уважно спостерігатимуть за обговоренням. Країни-члени зайняли більш м’який підхід до того, коли іноземні банки, що обслуговують клієнтів в ЄС, можуть відкрити філію або перетворити філію на дочірню компанію з більшою капіталізацією.

ЄС прагне створити «стратегічну автономію» на ринках капіталу, оскільки після Brexit він стикається з фінансовим центром-конкурентом, розташованим на підході до його території.





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