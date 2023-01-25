ЄС може посилити вимоги до банків, які працюють з криптовалютами

Законодавці Європейського Союзу підтримали проєкт закону про імплементацію останнього етапу постфінансових глобальних банківських правил капіталу, додавши так звані «заборонні» вимоги для покриття ризиків від криптоактивів. Про це повідомляє Reuters.

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Комітет з економічних питань Європейського парламенту схвалив проєкт закону про імплементацію правил Базеля III щодо капіталу з січня 2025 року, хоча підтримав кілька тимчасових розбіжностей, щоб дати банкам більше часу для адаптації.

США, Велика Британія та інші країни вживають подібних заходів, але комітет ввів у проєкт закону нові елементи, зокрема вимогу до банків мати достатньо капіталу, щоб повністю покрити авуари криптовалют.

«Банки будуть зобов’язані тримати євро власного капіталу за кожен євро, який вони зберігають у криптовалюті», — заявив правоцентристський німецький член комітету Маркус Фербер.

Даний крок є тимчасовим заходом до прийняття нового законодавства ЄС та відповідає рекомендаціям світових банківських регуляторів.

«Такі вимоги до капіталу допоможуть запобігти переходу нестабільності з криптосвіту на фінансову систему», — сказав Фербер.

Асоціація фінансових ринків Європи (AFME) заявила, що проєкт закону не містить визначення криптоактивів і може в кінцевому підсумку також застосовуватися до токенізованих цінних паперів.

Країни ЄС уже схвалили свою версію проєкту закону, і законодавці тепер обговорюватимуть з ними остаточний текст із подальшими змінами.

Іноземні банки, які працюють через філії в ЄС, уважно спостерігатимуть за обговоренням. Країни-члени зайняли більш м’який підхід до того, коли іноземні банки, що обслуговують клієнтів в ЄС, можуть відкрити філію або перетворити філію на дочірню компанію з більшою капіталізацією.

ЄС прагне створити «стратегічну автономію» на ринках капіталу, оскільки після Brexit він стикається з фінансовим центром-конкурентом, розташованим на підході до його території.