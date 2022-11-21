Долар та євро за вихідні подешевшали: скільки коштує валюта в обмінниках та банках 21 листопада

Долар та євро у банках та обмінниках за вихідні подешевшали. Продати американську валюту 21 листопада в середньому можна за курсом 40,00 грн за дол., євро – 40,20 грн за євро. Купити долар у банках можна у середньому за 40,50 грн/долар, а євро банки продають по 40,81 грн/євро.

Долар та євро за вихідні подешевшали: скільки коштує валюта в обмінниках та банках 21 листопада

В обмінниках у понеділок, 21 листопада, купують долар у середньому за 39,86 гривні, що на 39 копійок дешевше, ніж у п'ятницю, а продають американську валюту за 40,35 грн/долар, що на 13 копійок менше за п'ятничний курс.

Євро на початку тижня коливається на рівні: покупка – 40,32 грн/євро, а продаж – 40,81 грн/євро.

Якщо порівнювати курс долара в банках, то ПриватБанк купує долари за найнижчим курсом – 39,5 грн за долар. Такий же курс у Альфа Банку і трохи нижчий у ПУМБ – 39,60 грн за долар. Курс в Ощадбанку сьогодні на рівні 40,05 грн за долар у купівлі та 40,60 грн за долар у продажу. Найдешевше долари можна купити в ОТР Банку – 39,90 грн/долар.

Долар та євро за вихідні подешевшали: скільки коштує валюта в обмінниках та банках 21 листопада

Щодо курсу євро, то на початку тижня європейська валюта впала до 39,60 грн за євро в ПриватБанку, і до 39,4 грн Універсал Банку. В Ощадбанку євро купують за 40,1 грн, а продають за курсом 41,1 грн за євро. Найвищий курс євро на сьогоднішній день представлений у Кредобанку – 40,42 грн/євро у купівлі та 41,21 грн/євро у продажу.

Долар та євро за вихідні подешевшали: скільки коштує валюта в обмінниках та банках 21 листопада

Раніше фінансист розповів, як зміниться курс долара в Україні у грудні.


Лобанова Єлизавета, Тудей





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