РФ проводить половину міжнародних розрахунків в рублях і «валютах дружніх країн» — Путін

«Разом із валютами дружніх країн — це вже більш ніж половина. Будемо й надалі разом із партнерами працювати над формуванням сталої, безпечної системи міжнародних розрахунків, незалежної від долара та інших західних резервних валют», — додав глава Росії.

Своє 18-те послання Путін оголосив напередодні річниці широкомасштабного російського вторгнення в Україну.

За даними російського центробанку, на початку 2022 року частка долара та євро у зовнішніх платежах Росії становила 79%, а на початок грудня вона знизилася приблизно до 50%.

На тлі санкцій з боку США та ЄС частка розрахунків у «токсичних» для РФ валютах з січня по вересень 2022 року знижувалася так: по доларах — з 52% до 34%, щодо євро — з 35% до 19%.

Переорієнтація торгових потоків на азійський напрямок та зміна валюти розрахунків за вже наявними контрактами з компаніями з Китаю та інших країн сприяли зростанню частки розрахунків у китайських юанях з 0,4% до 14% та рублях — з 12,3% до 32,4%.