НАЗК внесло американську Mondelez International до списку міжнародних спонсорів війни

Американську транснаціональну компанію з виробництва кондитерських виробів, продуктів харчування та напоїв Mondelez International додали до списку міжнародних спонсорів війни в Україні. Про це йдеться у повідомленні Національного агентства з питань запобігання корупції.

НАЗК внесло американську Mondelez International до списку міжнародних спонсорів війни

Причина внесення

«Компанія в умовах війни не тільки продовжує працювати на російському ринку, а й ефективно просуває свою продукцію в торгових мережах та виводить на ринок новинки», — йдеться у повідомленні.

Зазначається, що інтереси компанії, що має річний дохід близько $26 млрд і працює в 160 країнах світу, на російському ринку представляє ТОВ «Мон'дэлис Русь», яка має три заводи:

  • фабрику «Більшовик», яка випускає печиво «Ювілейне», OREO, «Ведмедик Барні» та крекери TUC;
  • виробництво в Покрові (шоколад Alpen Gold, «Повітряний», Milka та батончик Picnic);
  • завод у Великому Новгороді (жувальна гумка Dirol і льодяники Halls).

Доходи Mondelez у рф

За підсумками воєнного 2022 року прибуток російського філіалу Mondelez International склав 339 млн доларів (+303% за рік), виручка — понад 1 млрд доларів (+38% за рік). Бюджет агресора компанія поповнила на понад 61 млн доларів податків.

«Це — суха фінансова статистика, яка вимірюється життями українських дітей, які більше ніколи не скуштують «Ведмедика Барні», — написали в НАЗК.

Після російського вторгнення в Україну співробітники Mondelez в Балтійському регіоні, що охоплює Литву, Латвію та Естонію, надіслали петицію генеральному директору компанії Дірку Ван де Путу з проханням припинити весь бізнес в росії.

Mondelez відреагувала формально — оголосила про призупинення нових інвестицій та вкладень у рекламу в Росії. Однак, судячи з фінансових показників, російський ринок для компанії залишається перспективним.





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