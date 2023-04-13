Компанію Xiaomi внесено до списку міжнародних спонсорів війни – рішення НАЗК
"З 2018 року і до сьогодні китайська компанія є лідером з продажу в Росії. Вона має велику мережу офіційних магазинів на території країни-агресора".
Національне агентство з питань запобігання корупції затвердило рішення в межах якого китайська Xiaomi Corporation буде внесена до списку міжнародних спонсорів війни. Про це
"НАЗК внесло китайську корпорацію Xiaomi Corporation до переліку міжнародних спонсорів війни через те, що компанія не просто продовжила свою роботу в Росії після повномасштабного вторгнення, але і досі залишається лідером з продажу смартфонів у державі-терористі", – зазначено у заяві.
У пресслужбі повідомиои, що з 2018 року і до сьогодні китайська компанія є лідером з продажу в Росії. Вона має велику мережу офіційних магазинів на території країни-агресора.
При цьому, за даними агентства, поки росіяни завдавали ударів по Україні, Xiaomi збільшила свої поставки в Росію на 39% у третьому кварталі 2022 року.
"Зараз компанія активно відновлює набір персоналу у свої російські офіси і оголосила про офіційний старт продажів флагманських смартфонів. Це прямо свідчить про те, що Xiaomi Corporation спонсорує військову агресію Росії проти України", – кажуть у НАЗК.
Тепер компанію внесуть до бази даних World-Check, яка здійснює облік осіб та організацій із підвищеним ризиком. Її використовують у всьому світі для виявлення та управління фінансовими, регуляторними та репутаційними ризиками.