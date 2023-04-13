Компанію Xiaomi внесено до списку міжнародних спонсорів війни – рішення НАЗК

"З 2018 року і до сьогодні китайська компанія є лідером з продажу в Росії. Вона має велику мережу офіційних магазинів на території країни-агресора".

Компанію Xiaomi внесено до списку міжнародних спонсорів війни – рішення НАЗК
© НАЗК / Facebook

Національне агентство з питань запобігання корупції затвердило рішення в межах якого китайська Xiaomi Corporation буде внесена до списку міжнародних спонсорів війни. Про це повідомляють у пресслужбі НАЗК, інформує ZN.ua.

"НАЗК внесло китайську корпорацію Xiaomi Corporation до переліку міжнародних спонсорів війни через те, що компанія не просто продовжила свою роботу в Росії після повномасштабного вторгнення, але і досі залишається лідером з продажу смартфонів у державі-терористі", – зазначено у заяві.

У пресслужбі повідомиои, що з 2018 року і до сьогодні китайська компанія є лідером з продажу в Росії. Вона має велику мережу офіційних магазинів на території країни-агресора.

При цьому, за даними агентства, поки росіяни завдавали ударів по Україні, Xiaomi збільшила свої поставки в Росію на 39% у третьому кварталі 2022 року.

"Зараз компанія активно відновлює набір персоналу у свої російські офіси і оголосила про офіційний старт продажів флагманських смартфонів. Це прямо свідчить про те, що Xiaomi Corporation спонсорує військову агресію Росії проти України", – кажуть у НАЗК.

Тепер компанію внесуть до бази даних World-Check, яка здійснює облік осіб та організацій із підвищеним ризиком. Її використовують у всьому світі для виявлення та управління фінансовими, регуляторними та репутаційними ризиками.


Михайло Яровенко, ZN.ua





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