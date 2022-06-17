Недвижимость в Португалии: сколько стоит купить квартиру или дом у моря

Недвижимость в Португалии стоит дешевле, чем в соседней Испании . Спрос на жилье в этой стране с каждым годом стремительно растет. Среди инвесторов - много украинцев. На фоне войны интерес к португальской недвижимости среди украинцев вырос еще больше.

Цены на квартиры и дома в Португалии считаются одними из самых дешевых в Европе. Однако, речь не идет о прибрежных регионах. Тут квартиры и дома стоят на порядок выше, чем, например, в Румынии или Болгарии.

На сегодняшний день в Португалии проживает около 40 тысяч украинцев, еще около 30 000 граждан приехали, как беженцы, спасаясь от войны.

При покупке недвижимости на сумму от 280 000 евро в этой стране можно претендовать на вид на жительство, а через 6 лет можно получить и гражданство. Для получения вида на жительство можно приобрести жилую недвижимость только внутри страны, но не в крупных туристических городах.

Самые популярные направления, в которых иностранцы покупают недвижимость в Португалии, это Лиссабон, Порту и район Алгарве.

Популярные города Кашкайш, Фару, Лагос. Стоимость квадратного метра стартует от 700 евро до 7-8 тысяч евро.

В сельской местности или небольших прибрежных городах Португалии можно купить квартиру по цене около 500 евро за квадратный метр. Например, в Браганса или Каштелу-Бранку вдоль границы с Испанией .

Дешевое жилье можно найти в старых домах, например, где цены на квартиры стартуют от 45-50 тысяч евро с ремонтом, и от 30 тысяч евро - без ремонта.

Например, одноэтажный дом на 100 кв. м с задним двориком и террасой, расположенный в Вера-Крус, в муниципалитете Портел, продают за 37500 евро.

В курортном портовом городке Ольян в Фару 2-комнатную квартиру-студию на 57 кв. м можно купить за 89000 евро.

Элитные дома и виллы с бассейнами продают по цене от 1 млн евро. Их площадь, как правило, начинается от 500 кв.м, и доходит до 5000 кв.м.

Ранее сообщалось, сколько стоит купить квартиру в новостройках Мадрида и Барселоны.