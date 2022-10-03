Ціни на житло у Києві: за скільки продають однокімнатну квартиру

Ціни на житло у Києві знизилися до рівня вартості провінційних квартир. Зараз купити квартиру в столиці можна дешевше за 30 тисяч доларів. При цьому ніхто не знає скільки ще протримається така ситуація на ринку житла.

У Києві впали ціни на житло: за скільки можна купити однокімнатну квартиру

Квартир за такою ціною вистачає на сайтах з пошуку нерухомості ОLX.ua та dom.ria.com.

З початком війни в Україні ринок житла занепав. Спочатку всі угоди на ньому було зупинено. Однак і зараз, із відновленням процесу відчуження нерухомості, ринок ледве дихає. Люди бояться купувати житло, особливо у зоні бойових дій. Та й столичні квадратні метри зовсім не йдуть на розхват. Сьогодні купують квартиру лише ті, хто мав намір придбати її до війни для особистого проживання. Інвестувати у столичну нерухомість українці перестали. Через це ціни на житло у Києві нині критично низькі.

Нині у столиці є чимало пропозицій дешевого житла

Найдешевше житло, яке вдалося відшукати на спеціалізованих сайтах – однокімнатна квартира, розташована у п'ятиповерховому будинку біля станції метро "Нивки". Загальна площа квартири дуже маленька – 14 кв. метрів. Натомість і вартість такої крихітної житлової площі відповідна – 13,5 тис. доларів. При цьому в квартирі навіть зроблено косметичний ремонт і є необхідні меблі.

У Києві впали ціни на житло: за скільки можна купити однокімнатну квартиру

За трохи більшу квартиру площею 21 кв. метр, розташовану біля метро "Чернігівська", хочуть 20 тисяч доларів. Причому в цій квартирі зроблено непоганий ремонт, а також є меблі та навіть необхідний набір побутової техніки.

А ось однокімнатну хрущовку без ремонту пропонують купити за 21 тисячу доларів. Вона розташована на другому поверсі будинку поблизу метро "Деміївська". Натомість площа такого житла вже становить 31 кв. метр.

За смарт-квартиру в новобудові, що розташована в районі метро "Житомирська", хочуть 24 тисячі доларів. У квартирі зроблено ремонт та є санвузол.

У Києві впали ціни на житло: за скільки можна купити однокімнатну квартиру

Ще одну квартиру площею 24 кв. метри у новобудові пропонують купити за 25,5 тис. доларів. Житло розташоване на 18 поверсі будівлі. Тому новим господарям обіцяють чудовий панорамний краєвид на Дніпро.

Однокімнатну квартиру площею 29 кв. метрів із ремонтом, розташовану на верхньому поверсі п'ятиповерхівки, готові продати за 28 тис. доларів. Вона розташована поряд із метро "Нивки". Квартира також не порожня, в ній є вся необхідна для проживання техніка і меблі.

Квартиру-студію площею 22,5 кв. метри з ремонтом, технікою і меблями продають за 27 тисяч доларів. Це житло розташоване поряд зі станцією метро "Лісова".

Крім того, у Мережі знайдеться чимало пропозицій за 29-30 тисяч доларів. За такі гроші вже можна знайти навіть знайти двокімнатну оселю. Наприклад, за стільки можна придбати двокімнатну хрущовку без ремонту площею 45 кв. метрів поряд зі станцією метро "Шулявська".

При цьому навіть експерти ринку нерухомості не беруться передбачати, як довго триматимуться такі низькі ціни на житло.

Нагадаємо, в Україні вдвічі подешевшали квартири на вторинному ринку.


Марченко Любов, Тудей





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