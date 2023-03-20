New York Community Bank купить третину збанкрутілого Signature Bank за $2,7 мільярда

New York Community Bank погодився купити значну частину (понад третину) збанкрутілого Signature Bank. Про операцію на суму $2,7 млрд повідомила Федеральна корпорація зі страхування вкладів (FDIC). Про це повідомляє Associated Press.

New York Community Bank купить третину збанкрутілого Signature Bank за $2,7 мільярда
Фото: nypost.com

Що відомо

40 філій Signature Bank стануть відділеннями Flagstar Bank, однією з дочірніх компаній New York Community Bank, починаючи з понеділка, 20 березня.

Угода включає купівлю активів Signature Bank на суму $38,4 млрд, це трохи більше третини від загального обсягу активів Signature, коли банк збанкрутував тиждень тому. FDIC заявила, що кредити Signature Bank на суму $60 млрд залишаться в конкурсному управлінні. Очікується, що їх буде продано згодом.





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