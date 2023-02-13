У Києві "золоту" квартиру з колонами та вітражами здають за 74 тисячі: фото елітного житла

У Києві здається в оренду квартира за 2 тисячі доларів (близько 74 тисячі грн) за місяць з авторським дизайнерським ремонтом, який зробили у 2021 році. За словами господарів, у квартирі "султана" продумано кожен метр за функціональністю та практичністю.

Відповідне оголошення було опубліковано на одному із сайтів з пошуку житла.

Елітне житло здається без комісійних від представника власника на 18-му поверсі у ЖК "Престиж Хол" біля станції метро "Палац України" у центрі столиці.

У оголошенні зазначається, що у квартирі площею 80,1 кв.м. ніхто не жив, тому все в ній цілком нове, а ремонт робили "для себе" нібито з найкращих дорогих матеріалів.

Житло поділено на дві зони з балконом, який утеплили кондиціонером та підлогою з підігрівом. Квартира складається з великої кухні-вітальні, спальні, гардеробу, двох санвузлів та великої лоджії.

Її "нафарширували" автономним опаленням, системою антизатопу, бойлером на 100 літрів, пом'якшувачем води із системою комплексного очищення, сигналізацією та відеодомофоном, трьома кондиціонерами, двома плазмовими телевізорами та вбудованою технікою на кухні.

Але не так дивує функціональність та продуманість, скільки дизайн, який переносить у світ Шахерезади з казки "1001 ніч". Переважає золотий колір, а також царський синій. Кожна стіна, двері, меблі, підлога та навіть стеля прикрашені орнаментами східних мотивів. Також можна помітити незвичайні колони, вітражі, позолочену імітацію дерев та інше.


Катерина Глянько, Апостроф





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