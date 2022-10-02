В Україні вдвічі подешевшало вторинне житло: за скільки можна купити квартиру у великих містах

У вересні цінники на житло в новобудовах почали повзти вгору, але вторинне житло, як і раніше, залишається дешевшим, ніж до війни. На сьогоднішній день продавці йдуть на поступки покупцям і готові продати квартири вдвічі дешевше, ніж вони коштували у довоєнний час.

В Україні вдвічі подешевшало вторинне житло: за скільки можна купити квартиру у великих містах

Попит на вторинне житло низький, і якщо вам потрібно терміново продати квартиру, то доведеться зменшувати цінник. Тим, хто має в запасі долари, вкластися у "вторинку" зараз не погана ідея, бо після війни вартість квадратних метрів знову зростатиме.

За словами ріелторів, на вторинному ринку квартири зараз пропонують дві категорії продавців: ті, кому зараз терміново потрібно продати житло, та ті, хто виставив квартиру на продаж до війни. Такі продавці готові ще чекати, доки знайдеться покупець за запропоновану ними ціну.

В Україні вдвічі подешевшало вторинне житло: за скільки можна купити квартиру у великих містах

З початку війни ціни на первинному ринку Києва зросли у гривні на 37%, або на 13 тисяч гривень за квадрат. На сьогоднішній день вартість квадратного метра житла у столиці становить 48,8 тис. грн.

Сьогоднішні покупці цікавляться житлом, яке майже готове до здачі. Найбільше їх цікавлять 1-2-кімнатні квартири в новобудовах площею 40-60 квадратних метрів.

В інших містах України нові квартири зросли в середньому на 45% – в Одеській області, на 50% – в Івано-Франківській області, на 31% – у Тернопільській області, на 59% – у Рівненській області, на 80% – у Закарпатській області .

Вторинне житло продається за ціною від 25000 грн за кв. м в Івано-Франківській області, до 79 000 грн у Києві.

Нагадаємо, у Києві виставили на продаж "унікальну" квартиру за 18 000 доларів.


Лобанова Єлизавета, Тудей





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