Аби стримати ріст рубля, Росія закупить «дружніх» валют на $70 млрд

Росія розглядає план купівлі 70 мільярдів доларів у юанях та інших «дружніх» валютах цього року, щоб уповільнити різке зростання рубля, перш ніж перейти до довгострокової стратегії продажу своїх активів у китайській валюті для фінансування інвестицій. Про це повідомляє Bloomberg , посилаючись на поінформовані джерела, які говорили на умовах анонімності.

Цей план підтримали на спеціальній «стратегічній» нараді з питань планування за участі вищих посадовців уряду та Центробанку, включаючи його голову Ельвіру Набіулліну. Нарада відбулась 30 серпня.