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2022-09-02
Аби стримати ріст рубля, Росія закупить «дружніх» валют на $70 млрд
На фоні цієї новини китайський юань та турецька ліра почали зростати в ціні, інформує
Росія розглядає план купівлі 70 мільярдів доларів у юанях та інших «дружніх» валютах цього року, щоб уповільнити різке зростання рубля, перш ніж перейти до довгострокової стратегії продажу своїх активів у китайській валюті для фінансування інвестицій. Про це повідомляє
Цей план підтримали на спеціальній «стратегічній» нараді з питань планування за участі вищих посадовців уряду та Центробанку, включаючи його голову Ельвіру Набіулліну. Нарада відбулась 30 серпня.
Юлія Лавришин, ZN.ua