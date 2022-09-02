Аби стримати ріст рубля, Росія закупить «дружніх» валют на $70 млрд

На фоні цієї новини китайський юань та турецька ліра почали зростати в ціні, інформує ZN.ua.

Аби стримати ріст рубля, Росія закупить «дружніх» валют на $70 млрд

Росія розглядає план купівлі 70 мільярдів доларів у юанях та інших «дружніх» валютах цього року, щоб уповільнити різке зростання рубля, перш ніж перейти до довгострокової стратегії продажу своїх активів у китайській валюті для фінансування інвестицій. Про це повідомляє Bloomberg, посилаючись на поінформовані джерела, які говорили на умовах анонімності.

Цей план підтримали на спеціальній «стратегічній» нараді з питань планування за участі вищих посадовців уряду та Центробанку, включаючи його голову Ельвіру Набіулліну. Нарада відбулась 30 серпня.


Юлія Лавришин, ZN.ua





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