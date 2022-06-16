Налоги в Польше для ФОПов из Украины: в каких случаях платить

Украинцев, которые с начала войны временно переехали в Польшу , при этом продолжая оставаться действующим ФОПами (ФЛП) в Украине, обязали платить налоги в новой стране своего пребывания.

Налоговый консультант в IТ и СЕО Finevolution Poland/Ukraine Наталья Гайкалова разъяснила, что платить налоги в Польше должны украинцы, которые попали в категорию налогового резидента. Это лица, которые проживают на территории Польши более 183 дней в налоговом году, что равно календарному. Без разницы, речь идет о беженцах, или о людях, которые прибыли в Польшу по другим причинам. Платить налоги придется всем.

К ФЛП действуют особые правила по оплате налогов в Польше . Если физлицо-предприниматель находится на территории Польши менее 183 дней, то платить налоги он продолжает в Украине. Но в случае, если ФЛП находится на территории Польши более 183 дней, тогда нужно декларировать все свои доходы и уплачивать с них налог на доходы физических лиц.

Однако, согласно некоторым пунктам из Конвенции об избежании двойного налогообложения, украинцам могут засчитать уплаченный налог в Украине, уменьшив налог в Польше .

Проблема может возникнуть в том, что, например, в Украине это единый налог, а в Польше — налог на доходы физических лиц. Решать вопрос нужно с налоговым консультантом, чтобы потом не пришлось уплачивать налоги "задним" числом.