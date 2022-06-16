Налоги в Польше для ФОПов из Украины: в каких случаях платить

Украинцев, которые с начала войны временно переехали в Польшу, при этом продолжая оставаться действующим ФОПами (ФЛП) в Украине, обязали платить налоги в новой стране своего пребывания.

Украинских беженцев в Польше обязали платить налоги: о каких суммах идет речь

Налоговый консультант в IТ и СЕО Finevolution Poland/Ukraine Наталья Гайкалова разъяснила, что платить налоги в Польше должны украинцы, которые попали в категорию налогового резидента. Это лица, которые проживают на территории Польши более 183 дней в налоговом году, что равно календарному. Без разницы, речь идет о беженцах, или о людях, которые прибыли в Польшу по другим причинам. Платить налоги придется всем.

Украинских беженцев в Польше обязали платить налоги: о каких суммах идет речь

К ФЛП действуют особые правила по оплате налогов в Польше. Если физлицо-предприниматель находится на территории Польши менее 183 дней, то платить налоги он продолжает в Украине. Но в случае, если ФЛП находится на территории Польши более 183 дней, тогда нужно декларировать все свои доходы и уплачивать с них налог на доходы физических лиц.

Однако, согласно некоторым пунктам из Конвенции об избежании двойного налогообложения, украинцам могут засчитать уплаченный налог в Украине, уменьшив налог в Польше.

Проблема может возникнуть в том, что, например, в Украине это единый налог, а в Польшеналог на доходы физических лиц. Решать вопрос нужно с налоговым консультантом, чтобы потом не пришлось уплачивать налоги "задним" числом.

Ранее сообщалось, какие вакансии и зарплаты предлагают украинским беженцам в Польше.


Лобанова Єлизавета, Тудей





Интересные новости
Цены на жилье стремительно вырастут после войныЦены на жилье стремительно вырастут после войны
Цены на аренду квартир в Киеве: как изменился рынок арендованного жилья в июнеЦены на аренду квартир в Киеве: как изменился рынок арендованного жилья в июне
Fitch ухудшило прогноз роста мирового ВВПFitch ухудшило прогноз роста мирового ВВП
Вакансии для украинцев: в Польше открыли тысячи рабочих мест для украинцев с одной специальностьюВакансии для украинцев: в Польше открыли тысячи рабочих мест для украинцев с одной специальностью
Нашлись запасы со складов "Артемсоли": в торговлю возвращается знакомая всем сольНашлись запасы со складов "Артемсоли": в торговлю возвращается знакомая всем соль
Блок рекламы


Похожие новости
Украинцам в Польше приостановили выплаты от ООНУкраинцам в Польше приостановили выплаты от ООН
Квартиры в новостройках Украины: как изменились ценыКвартиры в новостройках Украины: как изменились цены
«План Маршалла» для Украины: США будут ежемесячно предоставлять по $1,5 миллиарда«План Маршалла» для Украины: США будут ежемесячно предоставлять по $1,5 миллиарда
Работа в Польше: какие вакансии и зарплаты предлагают украинским беженцамРабота в Польше: какие вакансии и зарплаты предлагают украинским беженцам
Подать декларацию плательщика единого налога 2% и уплатить его теперь можно в «Дие»Подать декларацию плательщика единого налога 2% и уплатить его теперь можно в «Дие»
Ликвидация Мегабанка может указывать на начало проблем в банковской системе Украины: что не так с банкротством банкаЛиквидация Мегабанка может указывать на начало проблем в банковской системе Украины: что не так с банкротством банка
Налог на жилье: сколько придется заплатить украинцам во время войныНалог на жилье: сколько придется заплатить украинцам во время войны
Пенсионер из Канады пожертвует часть средств из своего выигрыша на восстановление УкраиныПенсионер из Канады пожертвует часть средств из своего выигрыша на восстановление Украины
Вакансии для украинцев: в Польше открыли тысячи рабочих мест для украинцев с одной специальностьюВакансии для украинцев: в Польше открыли тысячи рабочих мест для украинцев с одной специальностью
Госстат оценил падение ВВП Украины в первом квартале более чем на 15%Госстат оценил падение ВВП Украины в первом квартале более чем на 15%
Последние новости
Подгружаем последние новости