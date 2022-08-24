ООН виплатить матеріальну допомогу ще 70 000 українцям: хто отримає гроші

Міжнародні організації продовжують підтримувати українців під час війни, виплачуючи їм грошову допомогу. Незважаючи на величезну кількість заявок, які щодня доводиться обробляти, в ООН ухвалили рішення фінансово підтримати додатково 70 тисяч українців та виплатити їм по 6600 грн.

ООН виплатить матеріальну допомогу ще 70 000 українцям: хто отримає гроші

Стало відомо, що одержувачів коштів обиратимуть із зареєстрованих громадян на платформі "єДопомога".

Одержувачами виплат від ООН, як і раніше, залишаються найбільш уразливі категорії населення, зокрема, з числа внутрішньо переміщених осіб, а саме:

  • особи з інвалідністю,
  • пенсіонери,
  • батьки-одиначки,
  • багатодітні сім'ї,
  • малозабезпечені сім'ї.

Сума виплат становитиме 2200 грн на місяць протягом трьох місяців. Прийом заявок продовжується. Проте оформлена вами заявка не гарантує 100% отримання виплат. Кому дати гроші, визначають у Мінсоцполітики.

ООН виплатить матеріальну допомогу ще 70 000 українцям: хто отримає гроші
Щоб податись на отримання допомоги від ООН, потрібно:

  • зайти на портал "єДопомога"
  • перейти до розділу "Виплати від міжнародних організацій": https://aid.edopomoga.gov.ua/;
  • натиснути кнопку "Заповнити заявку на допомогу";
  • вибрати свій соціальний статус;
  • заповнити особисті дані, вказавши прізвище, ім'я, по батькові, РНОКПН (ІПН) – ідентифікаційний код, дату народження та номер телефону;
  • вказати номер IBAN (номер банківського рахунку) або вибрати пункт "Відсутня картка", щоб отримувати виплату через Укрпошту.

З початку повномасштабного вторгнення УВКБ ООН надала допомогу 140 тисячам українців.

Раніше повідомлялося, що переселенці з Тернопільської та Хмельницької областей отримають окрему допомогу ВПО у розмірі 6660 гривень на особу.


Лобанова Єлизавета, Тудей





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