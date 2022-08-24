ООН виплатить матеріальну допомогу ще 70 000 українцям: хто отримає гроші

Міжнародні організації продовжують підтримувати українців під час війни, виплачуючи їм грошову допомогу. Незважаючи на величезну кількість заявок, які щодня доводиться обробляти, в ООН ухвалили рішення фінансово підтримати додатково 70 тисяч українців та виплатити їм по 6600 грн.

Стало відомо, що одержувачів коштів обиратимуть із зареєстрованих громадян на платформі "єДопомога".

Одержувачами виплат від ООН , як і раніше, залишаються найбільш уразливі категорії населення, зокрема, з числа внутрішньо переміщених осіб, а саме:

особи з інвалідністю,

пенсіонери,

батьки-одиначки,

багатодітні сім'ї,

малозабезпечені сім'ї.

Сума виплат становитиме 2200 грн на місяць протягом трьох місяців. Прийом заявок продовжується. Проте оформлена вами заявка не гарантує 100% отримання виплат. Кому дати гроші, визначають у Мінсоцполітики.

ООН

зайти на портал "єДопомога"

перейти до розділу "Виплати від міжнародних організацій": https://aid.edopomoga.gov.ua/;

натиснути кнопку "Заповнити заявку на допомогу";

вибрати свій соціальний статус;

заповнити особисті дані, вказавши прізвище, ім'я, по батькові, РНОКПН (ІПН) – ідентифікаційний код, дату народження та номер телефону;

вказати номер IBAN (номер банківського рахунку) або вибрати пункт "Відсутня картка", щоб отримувати виплату через Укрпошту.

Щоб податись на отримання допомоги від, потрібно:

З початку повномасштабного вторгнення УВКБ ООН надала допомогу 140 тисячам українців.

Раніше повідомлялося, що переселенці з Тернопільської та Хмельницької областей отримають окрему допомогу ВПО у розмірі 6660 гривень на особу.