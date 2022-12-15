Danske Bank зізнався у відмиванні грошей на користь росіян і виплатить $2 мільярди штрафу

Данський Danske Bank визнав себе винним у шахрайстві і виплатить $2 млрд штрафу, щоб покласти край тривалому розслідуванню США щодо відмивання грошей — у тому числі російських клієнтів — через естонське відділення банку. Про це повідомляє Bloomberg.

Фото: complianceweek.com

Шахрайство

У вівторок найбільший банк Данії визнав себе винним у змові з метою здійснення банківського шахрайства і визнав, що надавав банківські послуги підозрілим клієнтам — в тому числі в Росії — через свою естонську філію, попри те, що знав про ризики відмивання грошей, йдеться в заяві Міністерства юстиції США .

«Danske працює над подоланням скандалу, який „знищив“ топ-менеджмент і призвів до відтоку тисяч клієнтів в результаті одного з найгірших в історії Данії випадків корпоративних зловживань. Цей випадок залишив шрам на країні, широко відомій своєю фінансовою прозорістю, поповнивши список північноєвропейських кредиторів, включаючи ABN Amro Bank NV і Deutsche Bank AG, які потрапили в пастку проблем з відмиванням грошей», — йдеться у статті.

«Мирова угода завершує справу, яка забрала багато ресурсів, і це дозволить керівництву банку зосередитися на розвитку реального бізнесу», — сказав Єнс Мунк Холст, головний виконавчий директор AkademikerPension, данського пенсійного фонду з активами близько 20 мільярдів доларів США .

Він також додав, що буде важко відновити репутацію до рівня, який був до 2018 року.

Скандал

Скандал був розкритий викривачем в естонському відділенні Danske, який зв'язався з данськими ЗМІ і повідомив, що банк проігнорував ознаки, які вказують на «потенційно злочинні операції» по переміщенню мільярдів доларів на Захід з 2008 по 2017 рік, в тому числі від російських клієнтів.

У 2018 році Danske Bank заявив, що не зміг належним чином перевірити 200 мільярдів євро коштів нерезидентів.

«Протягом багатьох років Danske Bank брехав і обманював банки США , щоб прокачати мільярди доларів підозрілих і злочинних коштів через фінансову систему США », — заявив прокурор Манхеттена Деміан Вільямс.

За його словами, найбільший банк Данії «свідомо нехтував законами США » і «сприяв відмиванню злочинних і підозрілих доходів» через фінансову систему США .

Сума штрафу відповідає резервам, які Danske зарезервував для покриття цієї справи.

Банк, що базується в Копенгагені, заявив, що виплатить Міністерству юстиції США $1,21 млрд, Комісії з цінних паперів і бірж США $179 млн і Данському спеціальному підрозділу по боротьбі зі злочинністю 4,75 млрд крон ($679 млн).

Хоча справа Danske була однією з найгучніших, в яку був втягнутий європейський банк за останні роки, вона далеко не єдина.

ABN Amro у 2021 році погодився виплатити 480 млн євро, щоб припинити нідерландське розслідування, яке виявило «серйозні недоліки» в його процесах по боротьбі з відмиванням грошей.

Раніше в цьому році в офісах Deutsche Bank у Франкфурті правоохоронні органи провели обшуки через повідомлення про потенційне відмивання грошей.