Червоний Хрест виплатить українським біженцям до 360 євро: хто може розраховувати на грошову допомогу

Українські біженці, котрі під час війни зупинилися в одній із країн Євросоюзу, можуть отримати додаткові виплати. Червоний Хрест надасть грошову допомогу деяким категоріям громадян.

Червоний Хрест надає матеріальну виплату українцям, які знайшли притулок у ЄС. Міжнародна організація вирішила подбати про наших співвітчизників, які стали біженцями після 24 лютого, дня повномасштабного вторгнення РФ до нашої країни.

Виплати передбачені для найвразливіших категорій людей:

сім'ям з годувальником похилого віку (старше 60 років);

сім'ям, що складаються з одного годувальника та одного/декілька утриманців (осіб старше 60 років або дітей віком до 17 років);

жінкам, які подорожують поодинці;

сім'ям із вагітними;

сім'ям із групи етнічних меншин;

сім'ям, глава яких не вміє читати або писати на жодній мові;

сім'ям, один із членів яких став жертвою гендерного чи сексуального насильства.

Однією з умов отримання виплат Червоний Хрест назвав відсутність допомоги ООН . Українські біженці можуть отримати такі суми:

60 євро - на дитину 3-18 років;

80 євро - на кожного дорослого;

160 євро – на дітей до 3-річного віку;

360 євро – це максимальна сума допомоги на сім'ю.

Для отримання фінансової допомоги слід подати відповідну заявку через завантажений до телефону додаток у Google Play або App Store. Зазначені виплати передбачені раз на місяць протягом трьох місяців. Члени сімей повинні надати документи, що засвідчують особи:

внутрішній паспорт громадянина України;

свідоцтво про народження (діти та підлітки);

ID-картка громадянина України;

закордонний паспорт громадянина України;

закордонний паспорт іноземця з видом на проживання.

Для отримання даних про статус заявки важливо мати засоби зв'язку – месенджери Viber, WhatsApp. Заявки також приймають офлайн. Консультації надають за телефоном +421 910 910 116.

Зареєструватися можуть лише п'ять тисяч сімей. Заявки розглядатимуть протягом двох тижнів.

Виплати можна отримати через програми Ощадбанку, Монобанку, Приватбанку або А-Банку. Для переказу допомоги у євро необхідно створити віртуальний банківський рахунок у цій валюті.

Раніше повідомлялося, що Червоний Хрест почав виплачувати українцям по 2500 грн.