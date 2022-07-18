Червоний Хрест виплатить українським біженцям до 360 євро: хто може розраховувати на грошову допомогу

Українські біженці, котрі під час війни зупинилися в одній із країн Євросоюзу, можуть отримати додаткові виплати. Червоний Хрест надасть грошову допомогу деяким категоріям громадян.

Червоний Хрест виплатить українським біженцям до 360 євро: хто може розраховувати на грошову допомогу

Червоний Хрест надає матеріальну виплату українцям, які знайшли притулок у ЄС. Міжнародна організація вирішила подбати про наших співвітчизників, які стали біженцями після 24 лютого, дня повномасштабного вторгнення РФ до нашої країни.

Виплати передбачені для найвразливіших категорій людей:

  • сім'ям з годувальником похилого віку (старше 60 років);
  • сім'ям, що складаються з одного годувальника та одного/декілька утриманців (осіб старше 60 років або дітей віком до 17 років);
  • жінкам, які подорожують поодинці;
  • сім'ям із вагітними;
  • сім'ям із групи етнічних меншин;
  • сім'ям, глава яких не вміє читати або писати на жодній мові;
  • сім'ям, один із членів яких став жертвою гендерного чи сексуального насильства.

Однією з умов отримання виплат Червоний Хрест назвав відсутність допомоги ООН. Українські біженці можуть отримати такі суми:

  • 60 євро - на дитину 3-18 років;
  • 80 євро - на кожного дорослого;
  • 160 євро – на дітей до 3-річного віку;
  • 360 євро – це максимальна сума допомоги на сім'ю.

Для отримання фінансової допомоги слід подати відповідну заявку через завантажений до телефону додаток у Google Play або App Store. Зазначені виплати передбачені раз на місяць протягом трьох місяців. Члени сімей повинні надати документи, що засвідчують особи:

  • внутрішній паспорт громадянина України;
  • свідоцтво про народження (діти та підлітки);
  • ID-картка громадянина України;
  • закордонний паспорт громадянина України;
  • закордонний паспорт іноземця з видом на проживання.

Для отримання даних про статус заявки важливо мати засоби зв'язку – месенджери Viber, WhatsApp. Заявки також приймають офлайн. Консультації надають за телефоном +421 910 910 116.

Червоний Хрест виплатить українським біженцям до 360 євро: хто може розраховувати на грошову допомогу

Зареєструватися можуть лише п'ять тисяч сімей. Заявки розглядатимуть протягом двох тижнів.

Виплати можна отримати через програми Ощадбанку, Монобанку, Приватбанку або А-Банку. Для переказу допомоги у євро необхідно створити віртуальний банківський рахунок у цій валюті.

Раніше повідомлялося, що Червоний Хрест почав виплачувати українцям по 2500 грн.


Ловіцька Леся, Тудей





Интересные новости
Нова пошта працюватиме у Польщі та інших країнах ЄСНова пошта працюватиме у Польщі та інших країнах ЄС
Українські сім'ї отримають нові комфортні будинки: заявки приймають до 27 липняУкраїнські сім'ї отримають нові комфортні будинки: заявки приймають до 27 липня
Ціна на цукор в Україні знижуватиметьсяЦіна на цукор в Україні знижуватиметься
ЄС витратив більше грошей на закупівлю нафти, газу та вугілля у РФ, ніж надіслав на допомогу Україні — колишній глава МЗС ЛитвиЄС витратив більше грошей на закупівлю нафти, газу та вугілля у РФ, ніж надіслав на допомогу Україні — колишній глава МЗС Литви
Житло для переселенців: які варіанти розселення громадян пропонує державаЖитло для переселенців: які варіанти розселення громадян пропонує держава
Блок рекламы


Похожие новости
Навіть якщо ВВП США скоротиться, Вашингтон все ще може офіційно уникнути рецесії — The EconomistНавіть якщо ВВП США скоротиться, Вашингтон все ще може офіційно уникнути рецесії — The Economist
На Тернопільщині затримали чотирьох чоловіків, які продавали гумдопомогу, призначену для ЗСУ та переселенцівНа Тернопільщині затримали чотирьох чоловіків, які продавали гумдопомогу, призначену для ЗСУ та переселенців
ЄС виділить 433 млн євро трьом країнам на підтримку біженців з УкраїниЄС виділить 433 млн євро трьом країнам на підтримку біженців з України
ЄС витратив більше грошей на закупівлю нафти, газу та вугілля у РФ, ніж надіслав на допомогу Україні — колишній глава МЗС ЛитвиЄС витратив більше грошей на закупівлю нафти, газу та вугілля у РФ, ніж надіслав на допомогу Україні — колишній глава МЗС Литви
ФРС может повысить учетную ставку сразу на 100 базисных пункта — BloombergФРС может повысить учетную ставку сразу на 100 базисных пункта — Bloomberg
Європа стала найбільшим покупцем американської нафти вперше за шість років — BloombergЄвропа стала найбільшим покупцем американської нафти вперше за шість років — Bloomberg
Німеччина виділить додаткові кошти для безробітних українців: яку допомогу отримують біженціНімеччина виділить додаткові кошти для безробітних українців: яку допомогу отримують біженці
В Європі зросли ціни на нерухомість: на скільки подорожчала покупка та оренда у різних країнахВ Європі зросли ціни на нерухомість: на скільки подорожчала покупка та оренда у різних країнах
У ПриватБанку різко злетіли ціни на валюту: який курс долара та євро 14 липняУ ПриватБанку різко злетіли ціни на валюту: який курс долара та євро 14 липня
ПриватБанк різко підвищив курс долара та євро: що змінилося для власників картокПриватБанк різко підвищив курс долара та євро: що змінилося для власників карток
Последние новости
Подгружаем последние новости