Україна виплатить $6 мільярдів за валютними боргами у 2023 році

У 2023 році Україна має виплатити близько $6 млрд сукупно за зовнішнім та внутрішнім валютним боргом. Про це заступник голови НБУ Сергій Ніколайчук заявив у інтерв'ю РБК-Україна.

Україна виплатить $6 мільярдів за валютними боргами у 2023 році
Фото: pixabay.com

Деталі

«Якщо брати виключно державний сектор, то у 2023 році загальні валютні виплати становитимуть $6 млрд. З них більша частина — $4,3 млрд — це валютні виплати уряду, а ще майже $2 млрд — це погашення Національним банком кредиту перед МВФ. Якщо ми говоримо про виплати уряду, то з них $1,7 млрд — це виплати за валютними облігаціями внутрішньої державної позики», — сказав Ніколайчук.

Заступник голови НБУ пояснив, що фактично за зовнішнім боргом уряд має виплатити лише близько $2,6 млрд. І це насамперед виплати перед МВФ, за проєктними кредитами Світового банку, перед іншими міжнародними фінансовими організаціями, міжнародними партнерами.

«Тобто ці виплати не передбачають виплат перед приватними кредиторами. Тому там реструктурувати немає чого», — зазначив Ніколайчук.





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