Україна виплатить пенсії у звільненій Балаклії одразу за п'ять місяців

Президент Володимир Зеленський у вечірньому відеозверненні 13 вересня повідомив про те, що на деокуповані території повертається нормальне життя і уряд виплатить пенсії за всі місяці окупації, інформує ZN.ua .

"Дуже важливо, що разом з нашими військами, з нашим прапором на деокуповану територію заходить і звичайне нормальне життя. Як приклад – у Балаклії, у Граковому вже почалася видача пенсій одразу за п’ять місяців. За той час, коли ми просто не могли здійснити виплати через окупацію. І всі українські пенсіонери на звільненій території отримають виплати. Україна завжди виконує свої соціальні зобов’язання перед людьми", - зазначив Зеленський.

Також президент підписав укази про нагородження воїнів - 153 учасника бойових дій відзначені державними нагородами, із них 12 посмертно. Усі - за хоробрість в боях на сході України, на Харківщині, на Донбасі.