Україна виплатить пенсії у звільненій Балаклії одразу за п'ять місяців

Пенсіонери на звільненій території отримають виплати.

Україна виплатить пенсії у звільненій Балаклії одразу за п'ять місяців
© Володимир Зеленський/Facebook

Президент Володимир Зеленський у вечірньому відеозверненні 13 вересня повідомив про те, що на деокуповані території повертається нормальне життя і уряд виплатить пенсії за всі місяці окупації, інформує ZN.ua.

"Дуже важливо, що разом з нашими військами, з нашим прапором на деокуповану територію заходить і звичайне нормальне життя. Як приклад – у Балаклії, у Граковому вже почалася видача пенсій одразу за п’ять місяців. За той час, коли ми просто не могли здійснити виплати через окупацію. І всі українські пенсіонери на звільненій території отримають виплати. Україна завжди виконує свої соціальні зобов’язання перед людьми", - зазначив Зеленський.

Також президент підписав укази про нагородження воїнів - 153 учасника бойових дій відзначені державними нагородами, із них 12 посмертно. Усі - за хоробрість в боях на сході України, на Харківщині, на Донбасі.


Оксана Лебедина, ZN.ua





Интересные новости
В НБУ відреагували на проблему нестачі валюти у банкахВ НБУ відреагували на проблему нестачі валюти у банках
McDonald's відновлює роботу в Україні: у ресторани Києва та Львова почали завозити їжуMcDonald's відновлює роботу в Україні: у ресторани Києва та Львова почали завозити їжу
Долар в обмінниках сягнув вище 41 грн: курс валюти на вихідніДолар в обмінниках сягнув вище 41 грн: курс валюти на вихідні
Однокімнатні квартир злетять в ціні: українцям назвали причину подорожчання оренди житлаОднокімнатні квартир злетять в ціні: українцям назвали причину подорожчання оренди житла
Долари масово виводяться бізнесом із УкраїниДолари масово виводяться бізнесом із України
Блок рекламы


Похожие новости
Україна завантажує зерном третє судно для ООНУкраїна завантажує зерном третє судно для ООН
В Мінреінтеграції повідомили коли почнуть виплачувати пенсії на звільнених територіях ХарківщиниВ Мінреінтеграції повідомили коли почнуть виплачувати пенсії на звільнених територіях Харківщини
Нафтогаз: Україна планує увійти в листопад із запасами газу у сховищах до 15 мільярдів кубометрівНафтогаз: Україна планує увійти в листопад із запасами газу у сховищах до 15 мільярдів кубометрів
Україна планує знизити потреби у фінансуванні держбюджету у 2023 році до $3 мільярдів на місяцьУкраїна планує знизити потреби у фінансуванні держбюджету у 2023 році до $3 мільярдів на місяць
Пенсії в Україні: у жовтні деяким пенсіонерам додадуть по 300 гривеньПенсії в Україні: у жовтні деяким пенсіонерам додадуть по 300 гривень
Україна готова постачати Польщі не лише електроенергію, а й вугілля – ШмигальУкраїна готова постачати Польщі не лише електроенергію, а й вугілля – Шмигаль
Україна візьме у Міжнародного банку реконструкції кредит ще на $530 млнУкраїна візьме у Міжнародного банку реконструкції кредит ще на $530 млн
Україна постачатиме електрику братній ПольщіУкраїна постачатиме електрику братній Польщі
Стала відома сума репарацій, яку Україна вимагатиме від РосіїСтала відома сума репарацій, яку Україна вимагатиме від Росії
Польща та Україна розглядають можливість будівництва трубопроводу для перекачування оліїПольща та Україна розглядають можливість будівництва трубопроводу для перекачування олії
Последние новости
Подгружаем последние новости