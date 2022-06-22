Какие выплаты украинские беженцы могут получить в Эстонии

Украинцы, которые из-за войны выехали в Эстонию, имеют право на финансовые выплаты от этого государства. Интересно, что украинские беженцы, получившие временную защиту в Эстонии, имеют право на те же льготы и надбавки, что и резиденты страны. Об этом пишет РБК.

Какие выплаты украинские беженцы могут получить в Эстонии
Фото: еe.baltnews.com

Помощь Эстонии

В Эстонии можно рассчитывать на детскую помощь с момента рождения до достижения 16-летнего возраста.

Размер детской помощи составляет 60 евро на первого и второго ребенка в семье и 100 евро — на третьего и последующих детей. Начиная с третьего ребенка многодетной семье выплачивается пособие в размере 300 евро в месяц, а с седьмого ребенка — 400 евро в месяц.

Родителям, прибывшим в Эстонию с ребенком младше полутора лет, выплачивается родительская компенсация — 584 евро в месяц за период до 545 дней. Точное количество дней родительской компенсации зависит от возраста ребенка и начала действия вида на жительство родителей.

Прежде чем подавать заявление о помощи (льготах), необходимо попросить временную защиту, получить вид на жительство и эстонский личный идентификационный код в пункте приема беженцев или в службе Департамента полиции и пограничной охраны (PPA).

Жилье и транспорт

Кроме выплат, для украинцев, спасающихся от войны, в Эстонии предусмотрено:

  • определение места размещения и транспорт к нему;
  • трехразовое питание в месте размещения;
  • оформление карты для бесплатного проезда в общественном транспорте (действительно в автобусах, трамваях, троллейбусах и поездах страны);
  • регистрация при необходимости в месте в детском саду и школе;
  • экспресс-тестирование на Covid-19;
  • обеспечение предметами первой необходимости (например, средствами гигиены и другими необходимыми вещами);
  • предоставление информации о возможностях получения социальной помощи.

Мест для бесплатного размещения и тем более с трёхразовым питанием в стране осталось не так много. Судя по отзывам украинцев, приехавших в страну, следует прежде всего узнать возможность размещения у знакомых — в качестве резервного варианта. С другой стороны, в отличие от соседних стран в Эстонию приезжает не так много украинцев: на хорошие условия размещения все еще можно рассчитывать.

Пункты приема беженцев

  • Tallinn: Niine 2 (8:15 — 17:00, с понедельника по пятницу), +372?600?0677 (9?17)
  • P?rnu: Pikk 18 (24/7), +372?5349 9911 (24/7)
  • Tartu: Riia 179a (24/7) +372 53?770?588.





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