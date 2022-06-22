Кабмин ограничил выплаты по безработице. Что это значит

Кабинет министров решил на время военного положения ограничить выплаты по безработице одним месяцем. Об этом заявил премьер-министр Денис Шмигаль, пишет Лига.

Утрата выплат

По словам Шмыгаля, официально зарегистрированные безработные, которые в течение 30 дней не согласятся на предложенную работу, будут привлекаться к общественно полезным работам — разбору завалов, строительству защитных сооружений, благоустройству, ремонтным или сельскохозяйственным работам.

«Этот труд будет оплачиваться, государство будет платить каждому привлеченному к общественно полезным работам зарплату в размере минимальной. Мы фактически устраняем возможность, когда люди получали средства от государства и отказывались от предложенной работы. В условиях военного времени у государства нет для этого ресурсов. воевать и защищать Родину, или работать на победу и для фронта», — сказал он.

Размер минимальной зарплаты в 2022 году — 6500 грн.

Выплаты по безработице также теряются, если человек свыше 30 дней находится за границей.

По действующему законодательству максимальная продолжительность выплаты пособия по безработице составляет 360 календарных дней (лицам предпенсионного возраста — 720 дней).