Польша отменяет выплаты на проживание и питание для украинских беженцев с 1 июля

Польское правительство отменяет с 1 июля выплаты пособия в размере 40 злотых в день на питание и проживание для украинских беженцев. Кроме того, изменятся и некоторые требования к трудоустройству украинцев.

Выплаты продолжат получать польские граждане, принимающие на дому несовершеннолетних, беременных и многодетных женщин. Об этом сообщают в аналитическом центре агентства по трудоустройству Gremi Personal.

Польские работодатели в свою очередь должны будут предоставлять информацию о рабочем времени трудоустроенного украинца и указывать размер оплаты его труда. В настоящее время украинцы могут работать в Польше без разрешения на работу, работодателю достаточно уведомить об этом службу занятости в течение 14 дней с момента принятия на работу такого лица. С 1 июля все должно будет быть официально.

С того момента, как Польшу наводнили беженцы из Украины нарушений по трудоустройству начали фиксировать все больше и больше. Именно по этой причине с июля усилится контроль за работодателями со стороны пограничной службы и Национальной инспекции труда.

В Польше рассчитывают на то, что отмена пособия будет стимулировать украинцев устраиваться на работу. После четырех месяцев всесторонней поддержки правительства польские власти надеются, что украинские граждане начнут сами зарабатывать себе на жилье и питание. При этом для них остается много социальных льгот, право на получение пособия по безработице, бесплатная медицина и образование.