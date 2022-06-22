Фонд гарантирования начал выплаты вкладчикам Мегабанка

21 июня 2022 Фонд гарантирования вкладов начал выплаты гарантированного возмещения вкладчиками Мегабанка. Об этом говорится в сообщении Фонда.

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Выплаты вкладчикам

Как отметили в Фонде, выплаты производятся: по договорам банковского вклада, срок действия которых истек до 2 июня 2022 года включительно и по договорам банковского счета (текущие счета).

Возмещение средств вкладчикам производится через отделения банков-агентов фонда: Кредобанк, Правэкс-Банк, Укргазбанк, ПУМБ, Таскомбанк, Идея Банк, Пивденный, Приватбанк, Универсал Банк и Ощадбанк.

Вкладчикам Мегабанка согласно законодательству будет возмещаться полная сумма вклада вместе с начисленными процентами.

Вклады в иностранных валютах возмещаются в гривне согласно курсу, установленному Национальным банком Украины на конец дня 2 июня 2022 года.

Если вкладчик не может посетить отделение одного из банков-агентов фонда, получить гарантированное возмещение можно дистанционно.

Такую возможность предоставляют четыре банка-агента фонда — Приватбанк, Укргазбанк, «Пивденный» и ПУМБ.

Напомним

3 июня Правление Нацбанка приняло решение об отнесении АО «Мегабанк» к категории неплатежеспособных в связи с неприведением банком своей деятельности в соответствие с требованиями законодательства.

В целом возможная сумма выплат гарантированной суммы вкладчикам на 21 мая 2022 составляет 4,4 млрд грн.