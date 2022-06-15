С начала 2022 года на отдельные социальные и пенсионные выплаты выделено более 370 миллиардов

За январь — май 2022 года для обеспечения социальных выплат направлено 370 млрд грн, из них 137,1 млрд грн — из госбюджета. Об этом говорится в сообщении министерства финансов.

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В частности, в мае направлено из государственного бюджета 22,2 млрд грн на следующие выплаты:

социальные пособия, компенсации, денежное обеспечение и оплату услуг отдельным категориям населения — 5,1 млрд грн;

льгот и жилищных субсидий гражданам — 2,9 млрд. грн.;

пенсии — 14,2 млрд гривен.

Также в мае дополнительно было направлено из других источников 34,6 млрд грн на выплаты пенсий.

Выплата пенсий

Финансирование пенсионных выплат осуществляется через почтовые отделения и банковские учреждения по всем областям в соответствии с утвержденным планом-графиком поденного финансирования выплаты пенсий.

Также в начале июня профинансировано 5,4 млрд грн для дальнейшего осуществления структурными подразделениями по вопросам социальной защиты населения указанных социальных выплат и жилищных субсидий.

Напомним

Пенсионеры, ставшие внутренне перемещенными лицами (ВПЛ) или выехавшие за границу, могут получить выплаты вопреки войне, поскольку могут изменить способ получения пенсии.

Также недавно в Украине изменились условия ухода на пенсию для лиц с неполным страховым стажем. Кроме того, для одной из категорий пенсионеров были изменены условия выплаты пенсий.