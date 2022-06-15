С начала 2022 года на отдельные социальные и пенсионные выплаты выделено более 370 миллиардов

За январь — май 2022 года для обеспечения социальных выплат направлено 370 млрд грн, из них 137,1 млрд грн — из госбюджета. Об этом говорится в сообщении министерства финансов.

С начала 2022 года на отдельные социальные и пенсионные выплаты выделено более 370 миллиардов
Фото: rbc.ua

В частности, в мае направлено из государственного бюджета 22,2 млрд грн на следующие выплаты:

  • социальные пособия, компенсации, денежное обеспечение и оплату услуг отдельным категориям населения — 5,1 млрд грн;

  • льгот и жилищных субсидий гражданам — 2,9 млрд. грн.;

  • пенсии — 14,2 млрд гривен.

Также в мае дополнительно было направлено из других источников 34,6 млрд грн на выплаты пенсий.

Выплата пенсий

Финансирование пенсионных выплат осуществляется через почтовые отделения и банковские учреждения по всем областям в соответствии с утвержденным планом-графиком поденного финансирования выплаты пенсий.

Также в начале июня профинансировано 5,4 млрд грн для дальнейшего осуществления структурными подразделениями по вопросам социальной защиты населения указанных социальных выплат и жилищных субсидий.

Напомним

Пенсионеры, ставшие внутренне перемещенными лицами (ВПЛ) или выехавшие за границу, могут получить выплаты вопреки войне, поскольку могут изменить способ получения пенсии.

Также недавно в Украине изменились условия ухода на пенсию для лиц с неполным страховым стажем. Кроме того, для одной из категорий пенсионеров были изменены условия выплаты пенсий.





Интересные новости
Цены на жилье стремительно вырастут после войныЦены на жилье стремительно вырастут после войны
Цены на аренду квартир в Киеве: как изменился рынок арендованного жилья в июнеЦены на аренду квартир в Киеве: как изменился рынок арендованного жилья в июне
Вакансии для украинцев: в Польше открыли тысячи рабочих мест для украинцев с одной специальностьюВакансии для украинцев: в Польше открыли тысячи рабочих мест для украинцев с одной специальностью
Доллар по 45 гривен: стало известно, каким будет курс валют в ближайшее времяДоллар по 45 гривен: стало известно, каким будет курс валют в ближайшее время
Великобритания гарантировала Украине $450 млн займаВеликобритания гарантировала Украине $450 млн займа
Блок рекламы


Похожие новости
Состояние 500 самых богатых людей мира с начала года упало на $1,4 триллионаСостояние 500 самых богатых людей мира с начала года упало на $1,4 триллиона
РоSSию до конца года могут покинуть 15 тысяч долларовых миллионеров — прогнозРоSSию до конца года могут покинуть 15 тысяч долларовых миллионеров — прогноз
Социальные выплаты украинцам придется сокращать: в Раде пока не видят иного выходаСоциальные выплаты украинцам придется сокращать: в Раде пока не видят иного выхода
В Украине арестовали активы роSSийского олигарха на сумму более 50 млн грнВ Украине арестовали активы роSSийского олигарха на сумму более 50 млн грн
Дорожает все и сильно: как выросли цены в РоSSии с начала войныДорожает все и сильно: как выросли цены в РоSSии с начала войны
Индия cтaлa лидepoм пo инвecтициям в кpиптoвaлюту зa мapт 2022 гoдaИндия cтaлa лидepoм пo инвecтициям в кpиптoвaлюту зa мapт 2022 гoдa
Нацбанк выкупил военные облигации на 70 миллиардовНацбанк выкупил военные облигации на 70 миллиардов
Госстат оценил падение ВВП Украины в первом квартале более чем на 15%Госстат оценил падение ВВП Украины в первом квартале более чем на 15%
Убытки украинских ритейлеров в результате войны достигли более 50 миллиардовУбытки украинских ритейлеров в результате войны достигли более 50 миллиардов
Кэти Вуд вновь начала покупать акции Tesla после их обвала почти на 50%Кэти Вуд вновь начала покупать акции Tesla после их обвала почти на 50%
Последние новости
Подгружаем последние новости