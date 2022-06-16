PayPal с июля вводит новшество для украинских пользователей

Международная дебетовая электронная платежная система PayPal с марта начала работать в Украине. Недавно появилась информация, что сервис закроется в нашей стране уже в июне. Ситуацию прояснил Министр цифровой трансформации Михаил Федоров.

PayPal с июля вводит новшество для украинских пользователей

Мир использует PayPal для денежных переводов и покупок в интернете. Указанные услуги весной стали доступны и украинцам. Федоров рассказал, что наших соотечественников действительно ждут изменения с июля. Однако о прекращении работы платежной системы речь не идет.

"Мы сделали официальный запрос в PayPal, и они не подтвердили эту информацию. Это касается чисто комиссии (при транзакции и снятии денег с аккаунта на банковскую карт)", – пояснил министр.

В данный момент украинцы не оплачивают никаких комиссий. Однако после 30 июня для пользователей предусмотрено введение комиссии, которая действует для всех клиентов. При этом сервис продолжит функционирование в обычном режиме.

Чиновник добавил, что у Украины уже намерение продолжить сотрудничество с PayPal в дальнейшем. Михаил Федоров побеседовал с CEO PayPal Дэном Шульманом в Давосе. Он попросил, чтобы возможность использовать PayPal также появилась для юридических лиц, чтобы украинские производители и интернет-магазины могли продавать товары всему миру, принимая оплату на PayPal.

PayPal с июля вводит новшество для украинских пользователей

Напомним, в период действия военного положения платежные системы отменили комиссию за переводы в Украину из-за границы.

Ранее сообщалось о трех лучших способах перевести деньги с мобильного счета на банковскую карту.


Ловіцька Леся, Тудей





Интересные новости
Цены на жилье стремительно вырастут после войныЦены на жилье стремительно вырастут после войны
Цены на аренду квартир в Киеве: как изменился рынок арендованного жилья в июнеЦены на аренду квартир в Киеве: как изменился рынок арендованного жилья в июне
Fitch ухудшило прогноз роста мирового ВВПFitch ухудшило прогноз роста мирового ВВП
Вакансии для украинцев: в Польше открыли тысячи рабочих мест для украинцев с одной специальностьюВакансии для украинцев: в Польше открыли тысячи рабочих мест для украинцев с одной специальностью
Нашлись запасы со складов "Артемсоли": в торговлю возвращается знакомая всем сольНашлись запасы со складов "Артемсоли": в торговлю возвращается знакомая всем соль
Блок рекламы


Похожие новости
Фальшивые купюры в украинских обменниках: о чем нужно знатьФальшивые купюры в украинских обменниках: о чем нужно знать
ЕЦБ сохранил ставку, но анонсировал повышение с июляЕЦБ сохранил ставку, но анонсировал повышение с июля
Убытки украинских ритейлеров в результате войны достигли более 50 миллиардовУбытки украинских ритейлеров в результате войны достигли более 50 миллиардов
В РоSSии официально разрешили Путину вводить валютные ограниченияВ РоSSии официально разрешили Путину вводить валютные ограничения
Польша отменяет выплаты на проживание и питание для украинских беженцев с 1 июляПольша отменяет выплаты на проживание и питание для украинских беженцев с 1 июля
Доллар на черном рынке дорожает: сколько стоит валюта в украинских обменникахДоллар на черном рынке дорожает: сколько стоит валюта в украинских обменниках
Бензин украинских мини-НПЗ обходится водителям дороже импортируемого: какие аргументы трейдеровБензин украинских мини-НПЗ обходится водителям дороже импортируемого: какие аргументы трейдеров
Цены на подсолнечное масло в украинских супермаркетах: где продукт стоит дешевлеЦены на подсолнечное масло в украинских супермаркетах: где продукт стоит дешевле
Для украинских беженцев в Италии откроется программа обмена наличной гривны на евроДля украинских беженцев в Италии откроется программа обмена наличной гривны на евро
Жилье в Швейцарии для украинских беженцев: как получитьЖилье в Швейцарии для украинских беженцев: как получить
Последние новости
Подгружаем последние новости