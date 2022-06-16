PayPal с июля вводит новшество для украинских пользователей

Международная дебетовая электронная платежная система PayPal с марта начала работать в Украине. Недавно появилась информация, что сервис закроется в нашей стране уже в июне. Ситуацию прояснил Министр цифровой трансформации Михаил Федоров.

Мир использует PayPal для денежных переводов и покупок в интернете. Указанные услуги весной стали доступны и украинцам. Федоров рассказал, что наших соотечественников действительно ждут изменения с июля. Однако о прекращении работы платежной системы речь не идет.

"Мы сделали официальный запрос в PayPal, и они не подтвердили эту информацию. Это касается чисто комиссии (при транзакции и снятии денег с аккаунта на банковскую карт)", – пояснил министр.

В данный момент украинцы не оплачивают никаких комиссий. Однако после 30 июня для пользователей предусмотрено введение комиссии, которая действует для всех клиентов. При этом сервис продолжит функционирование в обычном режиме.

Чиновник добавил, что у Украины уже намерение продолжить сотрудничество с PayPal в дальнейшем. Михаил Федоров побеседовал с CEO PayPal Дэном Шульманом в Давосе. Он попросил, чтобы возможность использовать PayPal также появилась для юридических лиц, чтобы украинские производители и интернет-магазины могли продавать товары всему миру, принимая оплату на PayPal.

Напомним, в период действия военного положения платежные системы отменили комиссию за переводы в Украину из-за границы.

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