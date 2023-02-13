PayPal призупинила розробку свого стейблкоїну

Велика платіжна компанія PayPal призупинила розробку власного стейблкоїну. На рішення вплинуло розслідування американських регуляторів щодо Paxos. Про це пише Bloomberg.

PayPal призупинила розробку свого стейблкоїну
Фото: konkurent.ua

Департамент фінансових послуг штату Нью-Йорк (NYDFS) розпочав розслідування щодо Paxos Trust, емітента стейблкоїнів Pax (USDP) та Binance (BUSD).

Поки невідомо, що саме стало предметом уваги регулятора, проте PayPal працювала саме з цією компанією для створення свого стейблкоїну.

Очікувалося, що стабільна криптовалюта від PayPal з'явиться вже найближчими місяцями. Стейблкоїн мав бути прив'язаний до курсу долара США.

«Ми все ще досліджуємо можливості стейблкоїнів. Якщо і коли ми вирішимо продовжити свій проєкт, то, безумовно, будемо тісно працювати з усіма регуляторами», ? повідомила представниця PayPal Аманда Міллер у листі Bloomberg.





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