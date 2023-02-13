PayPal призупинила розробку свого стейблкоїну

Велика платіжна компанія PayPal призупинила розробку власного стейблкоїну. На рішення вплинуло розслідування американських регуляторів щодо Paxos. Про це пише Bloomberg.

Фото: konkurent.ua

Департамент фінансових послуг штату Нью-Йорк (NYDFS) розпочав розслідування щодо Paxos Trust, емітента стейблкоїнів Pax (USDP) та Binance (BUSD).

Поки невідомо, що саме стало предметом уваги регулятора, проте PayPal працювала саме з цією компанією для створення свого стейблкоїну.

Очікувалося, що стабільна криптовалюта від PayPal з'явиться вже найближчими місяцями. Стейблкоїн мав бути прив'язаний до курсу долара США .

«Ми все ще досліджуємо можливості стейблкоїнів. Якщо і коли ми вирішимо продовжити свій проєкт, то, безумовно, будемо тісно працювати з усіма регуляторами», ? повідомила представниця PayPal Аманда Міллер у листі Bloomberg.