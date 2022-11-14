Безос готовий більшу частину свого стану віддати на благодійність

Четвертий у списку найбагатших людей планети готовий віддати свої мільярди на добрі справи, інформує ZN.ua.

Безос готовий більшу частину свого стану віддати на благодійність

Джефф Безос пообіцяв віддати більшу частину свого статку на благодійність. Про це він повідомив, відповідаючи на запитання CNN, пише "Медуза".

Засновник Amazon Джефф Безос заявив, що планує відбути на благополучність свої мільярди протягом життя.

Статки Джеффа Безоса зараз оцінюють у 124 мільярди доларів. У рейтингу найбагатших людей за версією Bloomberg він посідає четверте місце.

Зауважимо, що не тільки Безос готовий віддати свої мільярди та добрі справи. Засновник Microsoft Білл Гейтс створив благодійну організацію The Bill & Melinda Gates Foundation, а також є співзасновником та одним із головних донорів Глобального альянсу вакцин та імунізації (GAVI). Альянс також тісно співпрацює з ВООЗ, ЮНІСЕФ, Світовим Банком, державами та приватним сектором. З початку пандемії альянс GAVI керує масовою закупівлею та постачанням вакцин для COVAX – механізму справедливого розподілу вакцин, особливо серед бідних країн.


Юлія Мельничук, ZN.ua





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