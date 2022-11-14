Безос готовий більшу частину свого стану віддати на благодійність

Джефф Безос пообіцяв віддати більшу частину свого статку на благодійність. Про це він повідомив, відповідаючи на запитання CNN, пише "Медуза" .

Засновник Amazon Джефф Безос заявив, що планує відбути на благополучність свої мільярди протягом життя.

Статки Джеффа Безоса зараз оцінюють у 124 мільярди доларів. У рейтингу найбагатших людей за версією Bloomberg він посідає четверте місце.