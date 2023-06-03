ЄС готовий інестувати в розвиток відновлюваної енергетики в Киргизії - Мішель

Європейський банк готовий вкладати інвестиції в киргизьку енергетику.

Глава Європейської ради Шарль Мішель в ході переговорів з киргизьким президентом Садиром Жапаровим за новою угодою про співпрацю між Євросоюзом і Киргизією заявив, що Бішкек може розраховувати на допомогу Брюсселя в енергетичній сфері. Про це повідомляє "Інтерфакс", інформує ZN.ua.

ЄС готовий інестувати в розвиток відновлюваної енергетики в Киргизії - Мішель

"Ми вважаємо, що необхідно працювати над укріпленням і розширенням вашого потенціалу, в тому числі в енергетичній сфері. Ви можете розраховувати на допомогу ЄС, тому, що ми є лідерами на світовій арені в цьому напрямку", - сказав Мішель, додавши, що Європейський банк реконструкції та розвитку готовий вкладати інвестиції.

Жапаров, своєю чергою, зазначив, що увага Євросоюзу до Киргизії та регіону надає Бішкеку додатковий стимул для розвитку та зміцнення партнерських відносин з Брюсселем.

Переговори між Киргизією і ЄС про нові угоди почалися у 2017 році. У липні 2019 року сторони попередньо підписали нові угоди про співробітництво. Планується, що документ замінить чинну угоду про партнерство і співробітництво, яка набрала чинності у 1999 році. Очікується, що в новій угоді увага приділятиметься політичному співробітництву, торговим та інвестиційним відносинам, економічному співробітництву в підтримці стійкого розвитку та іншим аспектам двосторонніх відносин.


Олександра Бритоусова, ZN.ua





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