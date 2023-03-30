Німецький бізнес інвестуватиме у зелене відновлення української енергетики

Міністр енергетики України Герман Галущенко та представники Німецької східної бізнес-асоціації (German Eastern Business Association) підписали меморандум про рамкове співробітництво. Сталося це під час їхньої зустрічі у Берліні, повідомляє Урядовий портал.

Серед іншого, меморандум передбачає підтримку зеленого відновлення української енергетики за рахунок інвестицій німецького бізнесу.

Йдеться про те, що під час відновлення зруйнованої агресором енергетичної інфраструктури якнайширше будуть застосовані новітні технології, орієнтовані на використання відновлюваних джерел енергії – сонячної, вітряної, біогазу тощо. Це поліпшить екологічну ситуацію в Україні та світі загалом. Поза тим з’явиться додаткова можливість ліпшим чином інтегрувати нашу енергетику з європейською. Адже у Європі питанням зеленого переходу переймаються вже давно і ґрунтовно.

«Відновлювана енергетика – це більше, ніж просто питання клімату» – підкреслив Галущенко. – Це важлива частина майбутнього української енергосистеми, яка буде стійкою до військових викликів і відбудовуватиметься на принципах сталого розвитку».