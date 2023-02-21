Влада Південної Кореї інвестує $173 мільйони в розвиток індустрії метавсесвіту

Міністерство науки та інформаційно-комунікаційних технологій Південної Кореї інвестує понад 223 млрд вон ($173 млн) у розвиток індустрії метавсесвітів. Інвестиції будуть спрямовані на створення лабораторій, академій, аспірантур для вивчення метавсесвітів, пише Сryptomisto.

Фото: marketer.ua

Створення метавсесвіту

З 223 млрд вон 68 млрд виділено на створення платформи метавсесвіту, яка відрізнятиметься від наявних.

Частину цих коштів також буде використано для створення системи управління безпекою під час стихійних лих з використанням штучного інтелекту і метавсесвіту в регіоні Чхунчхон у Південній Кореї. Цей проєкт було спочатку представлено ще 2021 року.

Прагнучи виховати розробників, творців та інших талантів в індустрії метавсесвіту, міністерство інвестує 3,5 млрд вон у створення аспірантур Metaverse Convergence у п’яти місцях.

Крім того, 2,8 млрд вон буде інвестовано в будівництво 12 лабораторій metaverse для магістрантів і докторантів.

24,7 млрд вон буде інвестовано у створення спеціалізованих об'єктів метавсесвіту, включно з інтегрованим базовим центром підтримки бізнесу в регіоні Панге, корейським VR/AR-комплексом у Сангамі, регіональним базовим виробничим центром XR, центром обслуговування голографічного контенту в Іксані та центром підтримки розроблення пристроїв XR, а також кількома іншими проєктами.