На Львівщині встановлять туалет за 2 мільйони, українці лютують: "Весь світ нам допомагає, а ви..."

На Львівщині хочуть встановити туалет за майже 2 мільйони гривень.

Відомо, що тендер виграв підприємець із Івано-Франківська.

На платформі Prozorro повідомляється про модульний туалет на 2 кабінки - одна кабінка буде відповідати вимогам для осіб з обмеженими можливостями, а друга для відвідувачів з дрібними дітьми та облаштуванням пеленального столика.

За послуги користування туалетом можна буде платити безконтактно – у кабінках буде вбудовано купюроприймач, монетоприймач та систему банківської оплати.

У туалеті за 2 мільйони буде зовнішнє відеоспостереження, освітлення та навіть вайфай.

На аукціоні підприємець зробив знижку у 100 гривень і тепер туалет збудують із 1 мільйона 999 тисяч 900 гривень.

Таким чином модульний туалет встановлять у Самборі Львівської області до кінця 2023 року.

"Закордоном можливо це і звичайний туалет,але таких грошей він не коштує, особливо зараз коли іде війна",

" Бідні люди на війні немаюиь автомобіля,щоб життя спасати людям раненим, а вони туалети з інтернетом ставлять.....допоможіть захисникам як ми здолаємо ворога?",

"Вони що вже там зовсім з розуму посходили ??? На армію цілим світом збираємо а вони туалети з інтернетом будують",

"Це жесть!!!!!!! В воюючій країні, якій весь світ допомагає здобути перемогу, допомагає військовим,де пенсіонери, інваліди виживають на 2500гр місяць, де скільки людей осталось без житла, де скільки дітей сиріт стало бо війна, весь світ допомагає зброєю, щоб перемогти окупанта", - скаржаться українці у коментарях.