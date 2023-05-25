Суд в Черкасах арештував активи росіянина на мільйони гривень

Власник підприємства в Черкасах поставляв продукти та медичні вироби силовим структурам РФ.

Суд арештував корпоративні права та статутний капітал підприємства в Черкасах, співвласник якого працював з російськими військовими після початку повномасштабного російського вторгнення. Співвласником підприємства є громадянин РФ, повідомляє пресслужба Державного бюро розслідувань, інформує ZN.ua.

Суд в Черкасах арештував активи росіянина на мільйони гривень
© ДБР

Слідство встановило, що фігурант володіє більше ніж 15 російськими підприємствами, що працюють в тимчасово окупованому Криму та поставляють продукти та медичні вироби силовим структурам РФ. З-поміж іншого, компанії поставляли аграрну, молочну продукцію, тютюнові вироби та консерви до російських державних медустанов, а також до установ ФСБ, до оздоровчого комплексу управління справами президента РФ, санаторію МВС РФ. Також підприємства росіянина поставляли харчові продукти у тимчасового окупований Крим.

Арештований статутний капітал підприємства складає 1,98 мільйона гривень, арештовані корпоративні права – 9,2 мільйона гривень. Також суд арештував нерухомість підприємства вартістю 91 мільйон гривень, загальна площа якої складає понад 3 тисячі кв. м.

Бізнесмену за фактом фінансування дій, вчинених з метою захоплення державної влади, зміни меж території України та пособництва державі-агресору інкримінують ч. 3 ст. 110-2, ч. 1 ст. 111-2 Кримінального кодексу України. Йому загрожує до 12 років тюрми з конфіскацією майна. ДБР готує клопотання щодо передачі арештованого майна до Агентства з розшуку та менеджменту активів (АРМА).


Олександра Бритоусова, ZN.ua





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