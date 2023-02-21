Українським стартапам пропонують 10 тисяч злотих на розвиток у країнах ЄС

Організація Polish-Ukrainian Startup Bridge відкрила набір на нову програму для українських стартапів, пропонує 10 тисяч злотих на розвиток проєкту в Польщі або в інших країнах ЄС. Про це повідомляє The Village Україна.

Фото: biz.censor.net

Що відомо про програму

Третину цих коштів учасники програми повинні будуть витратити на роботу з менторами й експертами, решту можна буде отримати у вигляді готівки на придбання продуктів або послуг.

Ментори навчатимуть вести комунікацію з інвесторами, формувати бізнес-план, бюджет і фінансову модель, а також графік залучення коштів і стратегію. Крім того, учасникам надаватимуть безоплатне місце для роботи в коворкінгу у Варшаві.

Прийом заявок триватиме до 13 березня. Для участі в програмі оберуть 15 команд.

Наприкінці програми відбудеться пітчинг проєктів на Ukrainian Startups Demo Day від Kyiv Tech Hub. На онлайн-подію будуть запрошені інвестори з Центрально-Східної Європи.

Які стартапи можуть взяти участь

Заявки можуть подавати проєкти на етапах pre-seed або seed, які зареєстровані як юридична особа не довше як 60 місяців і в яких не менш як 50% акцій належать громадянам України.

Пріоритетом будуть компанії, які впливають на післявоєнну відбудову України.?

Робоча мова програми англійська, тож учасники мають вільно нею спілкуватися.