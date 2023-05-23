Росія збільшує експорт нафти морем — Bloomberg

Попри заяви про скорочення видобутку, реальні цифри свідчать про інше.

Потоки російської сирої нафти на міжнародні ринки досі не демонструють жодних ознак скорочення видобутку, на якому наполягає країна, повідомляє Bloomberg, інформує ZN.ua .

Зокрема, за даними проведеного виданням регулярного аналізу, чотиритижневі середні морські поставки зростають шостий тиждень поспіль і наближаються до 4 мільйонів барелів на день.

З початку квітня потоки зросли на 15% та досягли нового максимуму за період, відколи Bloomberg почав детально їх відстежувати на початку 2022 року.

Майже вся російська нафта надходить до Китаю та Індії, обсяги поставок до Азії зросли до нового максимуму.

У березні Росія пообіцяла скоротити видобуток нафти на 500 тисяч барелів на день у відповідь на санкції Заходу та обмеження цін на її нафту.

Згодом скорочення було підтримали і декілька російських партнерів ОПЕК+.

Однак, очевидно, що скорочення не було здійснене. Потоки сирої нафти на міжнародні ринки продовжують зростати і на сьогодні вони більш, ніж на 1,2 мільйона барелів на день перевищують показники кінця минулого року.

Деякі аналітики припускають, що Росія, можливо, використала для підтримки потоків запаси, однак країна має обмежені сховища в портах, тоді як резервуари на родовищах, нафтопереробних заводах і насосних станціях потрібні для їх нормальної роботи, що робить малоймовірним їх використання таким чином упродовж тривалого часу.

Незважаючи на зростання потоків сирої нафти з країни, обмеження «Групи семи» на ціни російської нафти успішно перекриває доступ країни до нафтодоларів, заявляли у Міністерстві фінансів США , після того, як Москва визнала «проблеми» з державними доходами.

Найбільше сирої нафти Росія перевозить на суднах, що прямують до Китаю та Індії, дещо меншими, за даними видання, є потоки до Туреччини. Ще низка суден не вказали кінцевий пункт призначення.

Водночас, морський експорт Росії до європейських країн впав до 63 тисяч барелів на день, причому єдиним пунктом призначення є Болгарія.