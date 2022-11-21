Росія втратила 90% свого ключового європейського ринку нафти ще до початку санкцій ЄС – Bloomberg

Росія відправляє всього 95 000 барелів на день у Роттердам, інформує ZN.ua.

Росія втратила 90% свого ключового європейського ринку нафти ще до початку санкцій ЄС – Bloomberg
© Die Welt

За два тижні до набрання чинності санкціями Євросоюзу Росія вже втратила понад 90% свого ринку в північних країнах блоку, який раніше був опорою поставок з балтійських та арктичних терміналів, пише Bloomberg.

Росія відправляла всього 95 000 барелів на день у Роттердам – єдиний європейський напрямок морських перевезень, що залишився, за межами Середземноморського/Чорноморського басейну – за чотири тижні до 18 листопада. Для порівняння, наприкінці лютого, до вторгнення військ РФ в Україну, вона відправляла більш ніж 1,2 млн. барелів на день.

Литва, Франція та Німеччина припинили імпорт кілька місяців тому, а Польща наслідувала їх приклад у вересні.


Юлія Мельничук, ZN.ua





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