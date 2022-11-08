Світова інфляція наближається до свого піку — МВФ

Глобальне зростання споживчих цін, ймовірно, дійшло до найвищої точки в поточному періоді, заявила директор-розпорядник Міжнародного валютного фонду Крісталіна Георгієва. Про це пише Forbes з посиланням на Bloomberg.

Світова інфляція наближається до свого піку — МВФ
Фото: zn.ua

Про це Георгієва заявила журналістам у рамках щорічного саміту ООН зі зміни клімату, який проходить у єгипетському Шарм-ель-Шейху, якраз напередодні оприлюднення даних щодо інфляції в США за жовтень, які, ймовірно, засвідчать показник, близький до 8%.

«Я не збираюся випереджати дані, але цілком можливо, що ми досягли піку, — сказала Георгієва. — Тепер ми бачимо, що центральні банки є єдиними у боротьбі з інфляцією, це головний пріоритет і це правильно. Якщо ми не досягнемо успіху, все зірветься з якоря, і тоді фундамент зростання, яким є цінова стабільність, буде підірваний».

Вона сказала, що чиновники все ще намагатимуться як мінімум знизити зростання споживчих цін до більш прийнятних темпів.

«Інфляцію складніше знизити до бажаного рівня близько 2%, — сказала вона. — Якщо ми побачимо диверсифікацію ланцюжків постачання, це неминуче позначиться на цінах».





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