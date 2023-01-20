США виділять кошти на розробку аналогів "Дії" у світі

Досвід українського застосунку можуть перейняти більше десяти країн, інформує ZN.ua.

США виділять кошти на розробку аналогів
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Агентство Сполучених Штатів Америки з міжнародного розвитку (USAID) планує виділити близько 650 тисяч доларів на допомогу в розробці підходу до створення аналогів українського застосунку "Дія" в інших країнах світу. Про це повідомила пресслужба Міністерства цифрової трансформації за підсумками зустрічі його глави Михайла Федорова з адміністратором USAID Самантою Павер на Всесвітньому економічному форумі в Давосі.

Як зазначається, розмова була присвячена подальшій співпраці зі США в питанні просування українського досвіду цифрової трансформації.

"Наші новації у наданні послуг викликають великий інтерес та попит серед інших держав. Вже понад 10 країн активно вивчають та планують перейняти досвід Дії. Перший застосунок на базі "Дії" розпочав роботу в Естонії", – зазначили в Мінцифри.

Там пояснили, що кошти від USAID підтримають потенційних держав-партнерів у впровадженні єдиних застосунків для надання державних послуг.

"Досвід України у розбудові цифрової держави допоможе іншим країнам надавати зручні послуги та ефективного ними управляти", – додали в повідомленні.


Максим Царук, ZN.ua





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