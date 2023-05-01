Україна другою з країн Європи збирається приєднатися до одного з найбільших торгових блоків у світі

Країни Транстихоокеанського партнерства переважно експортують електроніку, машини, автомобілі та мінеральне паливо.

Україна розпочинає переговори про приєднання до Транстихоокеанського партнерства (CPTPP).Розпорядження №80/2023 про створення делегації для переговорів про приєднання України до Всеосяжної та прогресивної угоди про Транстихоокеанське партнерство підписав президент Володимир Зеленський.

Україна другою з країн Європи збирається приєднатися до одного з найбільших торгових блоків у світі
© Википедия

CPTPP — це один з найбільших торгових блоків у світі, який налічує близько пів мільярда людей з загальним валовим внутрішнім продуктом понад $11 млрд у 2021 році. Країни Транстихоокеанського партнерства переважно експортують електроніку, машини, автомобілі та мінеральне паливо.

"Це дасть Україні можливість лібералізації нетарифних обмежень у торгівлі товарами і послугам з країнами цього регіону, а також відкриє доступ на нові ринки збуту. Крім того, це надасть нам змогу розширити доступ до прямих іноземних інвестицій", – пояснила інтерес України міністерка економіки Юлія Свириденко.

Україна збирається стати другою після Великої Британії країною Європи, яка приєднається до цієї угоди.

Приєднання може відбутися на початку 2024 року або навіть до кінця 2023 року.

Нагадаємо, Всеосяжну та прогресивну угоду про Транстихоокеанське партнерство (CPTPP) уклали у 2018 році одинадцять країн: Австралія, Бруней, В'єтнам, Канада, Малайзія, Мексика, Нова Зеландія, Перу, Сінгапур, Чилі, Японія.

Створення Транстихоокеанського партнерства ініціювали США за президента Барака Обами, але його наступник Дональд Трамп підписав указ про вихід США з угоди. Після цього решта 11 країн переуклали її без участі Штатів.


Лія Ільченко, ZN.ua





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