В ООН спрогнозували майбутній врожай пшениці у світі та Україні
Для українського вражаю пшениці цього року умови несприятливі.
Світовий врожай пшениці у 2023 році досягне близько 786 млн тонн, та посяде друге місце за величиною в історії. Такий
Більший урожай до цього був лише одного разу – минулого року.
Що правда прогнози по Україні дещо скромніші. За оцінками ФАО, через війну врожай пшениці буде значно нижчим за середній.
"В силу економічних наслідків війни, включно з низькими відпускними цінами, багато фермерських господарств відмовляються від посіву пшениці. Через це, а також з урахуванням засушливих умов у деяких південно-східних районах, у 2023 році очікується урожай пшениці на рівні значно нижчому за середній", — вказують аналітики ООН.
В ЄС спостерігається помірне зростання виробництва пшениці проти попереднього року завдяки збільшенню посівів і загалом хорошим умовам, попри засуху в окремих країнах, таких як Іспанія, Італія і Португалія.
У США нещодавні дощі забезпечили деяке полегшення та посів озимих, тому там прогнозується зростання виробництва.
Раніше повідомлялось, що, за даними ФАО, світові ціни впали на п'яту частину, порівняно з минулим роком, коли ціни злетіли до місячного рекордного максимуму після того, як Росія вторглася в Україну.