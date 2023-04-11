В ООН спрогнозували майбутній врожай пшениці у світі та Україні

Для українського вражаю пшениці цього року умови несприятливі.

Світовий врожай пшениці у 2023 році досягне близько 786 млн тонн, та посяде друге місце за величиною в історії. Такий прогноз зробили експерти Продовольчої та сільськогосподарської організації ООН (ФАО), інформує ZN.ua .

Більший урожай до цього був лише одного разу – минулого року.

Що правда прогнози по Україні дещо скромніші. За оцінками ФАО, через війну врожай пшениці буде значно нижчим за середній.

"В силу економічних наслідків війни, включно з низькими відпускними цінами, багато фермерських господарств відмовляються від посіву пшениці. Через це, а також з урахуванням засушливих умов у деяких південно-східних районах, у 2023 році очікується урожай пшениці на рівні значно нижчому за середній", — вказують аналітики ООН .

В ЄС спостерігається помірне зростання виробництва пшениці проти попереднього року завдяки збільшенню посівів і загалом хорошим умовам, попри засуху в окремих країнах, таких як Іспанія, Італія і Португалія.

У США нещодавні дощі забезпечили деяке полегшення та посів озимих, тому там прогнозується зростання виробництва.

Раніше повідомлялось, що, за даними ФАО, світові ціни впали на п'яту частину, порівняно з минулим роком, коли ціни злетіли до місячного рекордного максимуму після того, як Росія вторглася в Україну.