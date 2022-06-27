PayPal залишається безкоштовним для українців

Сервіс міжнародних платежів PayPal заявив про продовження безкомісійного періоду на міжнародні платежі для українців до вересня 2022 року. Про це повідомив віцепрем’єр-міністр – міністр цифрової трансформації Михайло Федоров.

PayPal став доступним для українців із 17 березня. За 3 місяці роботи сервісу українці створили понад 200 тисяч акаунтів, відправили та отримали платежів на понад $200 мільйонів. Саме за допомогою PayPal українці можуть підтримувати рідних, які опинилися за кордоном, збирати донати зі всього світу на армію.

Федоров подякував CEO PayPal Дену Шульману за підтримку України та майже півмільярда доларів, що за сприяння компанії надійшли на рахунки благодійних організацій, які допомагають українцям по всьому світу.

«PayPal була однією з перших міжнародних компаній, що не тільки відповіла на наш заклик піти з російського ринку після початку повномасштабної війни. Вони також відкрили свої сервіси для українців, щоб вони могли отримувати гроші швидко та зручно. Це дуже важливо в ці складні часи, коли допомога необхідна як цивільним, так і військовим. Дякуємо за позицію та підтримку.

Впевнений, що нашим наступним кроком має стати запуск PayPal і для бізнес-акаунтів. Це важливо, щоб український бізнес міг розвиватися, а наші інтернет-магазини та виробники могли продавати по всьому світу, приймаючи гроші на PayPal», — заявив український віце-прем'єр-міністр.

В свою чергу, Ден Шульман також подякував Федорову за співпрацю :

«Наша платформа допомогла акумулювати 500 мільйонів на рахунки гуманітарних організацій за цей період. Ми розуміємо, наскільки важливо підтримувати надходження пожертв від людей з усього світу у великі та малі організації, що зараз допомагають українському народу. Дякуємо за вашу співпрацю та допомогу в нашій роботі в Україні в ці важкі часи», — підкреслив Ден Шульман.

Система PayPal припинила діяльність в Росії у березні після повномасштабного вторгнення путінських військ в Україні та почала роботу в Україні.