Усього буде 5 тисяч штук: НБУ вводить в обіг нову пам'ятну монету під час війни, фото

Національний банк увів в обіг перші під час війни пам'ятні монети "У єдності – сила". Їх присвятили міжнародній підтримці України у протистоянні проти Росії, інформує Апостроф .

Про це повідомила пресслужба НБУ.

"Від ідеї до випуску вони створені в умовах воєнного часу під звуки сирен повітряної тривоги", – кажуть в НБУ.

Монету створено у двох варіантах: номіналом у 10 гривень, виготовлену зі срібла 925 проби, тиражем – до 5 тисяч; номіналом у 5 гривень, виготовлену із нейзильберу, тиражем до 250 тисяч.

На лицьовій стороні монети малюнок "Єдність – сила", який увійшов до п'яти найкращих ескізів за підсумками відкритого голосування, авторства Аліни Малюти. На ньому - Державний Герб України, а довкола - попарно з'єднані руки, обвиті синьо-жовтою стрічкою.

На іншій стороні монети - мотиви ескізу "Допомога країн-партнерів", авторства Сергія Топкіна, який теж брав участь у конкурсі від НБУ.

Під написом зображено стилізовану композицію із кольорових прапорів 15 держав, котрі допомагають Україні у війні проти російського агресора. Це Сполучені Штати, Велика Британія, Польща, Канада, Естонія, Латвія, Литва, Італія, Швейцарія, Чехія, Швеція, Німеччина, Нідерланди, Франція та Японія.

"Ми щиро вдячні за підтримку нашим міжнародним партнерам і прагнемо увічнити їхні зусилля та нашу вдячність у пам'ятних монетах", - зауважили у Нацбанку.

Монету можна купити в таких банках: "ПриватБанк", "Укргазбанк", "Радабанк" та "Таскомбанк".