НБУ вводить в обіг нові сто гривень: що зміниться на купюрі
Національний банк України вводить банкноти номіналом 100 гривень з важливою зміною.
Як повідомляє Politeka.net з посиланням на НБУ, в обіг банкнота буде випущена НБУ з 19 грудня поточного року.
Банкнота буде номіналом 100 гривень зразка 2014-го року, але вже з підписом Голови Національного банку України Андрія Пишного та відображенням на них року випуску.
Також підкреслюється, що від клієнтів як і раніше банки будуть приймати банкноти номіналом 100 гривень зразків попередніх років випуску. Їх видача також буде без обмежень.
В НБУ зазначають, що нові банкноти буде введено в обіг в межах планового випуску.
Таким чином готівковий обіг забезпечується необхідною кількістю банкнот відповідного номіналу на заміну зношених, пошкоджених та вилучених з обігу.
Нагадаємо, Верховна Рада призначила Андрія Пишного головою Нацбанку 7 жовтня поточного року.
За відповідну постанову проголосували 290 народних депутатів.
Пишний з 2003 був першим заступником голови Ощадбанку. У 2010 працював над партійним проєктом Арсенія Яценюка "Фронт Змін". На виборах до парламенту 2012 року був заступником керівника штабу "Батьківщини".
З 2013 – заступником голови партії "Батьківщина", у березні 2014 став головою правління Ощадбанку.