НБУ вводить в обіг нові сто гривень: що зміниться на купюрі

НБУ вводить в обіг нові сто гривень: що зміниться на купюрі

Національний банк України вводить банкноти номіналом 100 гривень з важливою зміною.

Як повідомляє Politeka.net з посиланням на НБУ, в обіг банкнота буде випущена НБУ з 19 грудня поточного року.

Банкнота буде номіналом 100 гривень зразка 2014-го року, але вже з підписом Голови Національного банку України Андрія Пишного та відображенням на них року випуску.

Також підкреслюється, що від клієнтів як і раніше банки будуть приймати банкноти номіналом 100 гривень зразків попередніх років випуску. Їх видача також буде без обмежень.

В НБУ зазначають, що нові банкноти буде введено в обіг в межах планового випуску.

Таким чином готівковий обіг забезпечується необхідною кількістю банкнот відповідного номіналу на заміну зношених, пошкоджених та вилучених з обігу.

Нагадаємо, Верховна Рада призначила Андрія Пишного головою Нацбанку 7 жовтня поточного року.

За відповідну постанову проголосували 290 народних депутатів.

Пишний з 2003 був першим заступником голови Ощадбанку. У 2010 працював над партійним проєктом Арсенія Яценюка "Фронт Змін". На виборах до парламенту 2012 року був заступником керівника штабу "Батьківщини".

З 2013 – заступником голови партії "Батьківщина", у березні 2014 став головою правління Ощадбанку.


Катерина Петренко, politeka.net





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