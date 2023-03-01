Укрпошта вводить післяплату на карткові рахунки підприємців

Укрпошта повідомила про введення нової послуги післяплати на карткові рахунки для підприємців. Йдеться про представників малого та середнього бізнесу.

Укрпошта вводить післяплату на карткові рахунки підприємців

У прес-службі Укрпошти повідомили, що про розширення сфери послуг, які стають доступнішими та вигіднішими для клієнтів. У підприємців з'явилася можливість оцінити післяплату на карткові рахунки. Особливо це зручно для бізнесменів, які продають свої товари в інтернеті.

Гроші за товар тепер зараховуватимуться на картковий рахунок наприкінці дня. При цьому немає необхідності відкривати спеціальний рахунок або чекати на черги у відділенні.

Клієнтам також сподобається новий сервіс через низькі тарифи – лише 1% вартості товару плюс 10 гривень.

Щоб отримати доступ до послуги, підприємцям потрібно при реєстрації в особистому кабінеті визначити себе як фізичну особу або фізичну особу-підприємця. Клієнти, котрі вже користувалися доставкою Укрпошти, побачать нову послугу у своєму особистому кабінеті.

Зарахування післяплати на карткові рахунки доступні тільки на гривневі платіжні картки.

Укрпошта вводить післяплату на карткові рахунки підприємців

Підприємцям, які обирають доставку товарів через Укрпошту, слідує:

  • зареєструватись в особистому кабінеті на сайті компанії;
  • запровадити номер однієї чи кількох банківських карток;
  • при створенні відправки "Укрпошта Стандарт" або "Укрпошта Експрес" у блоці "Додаткові послуги" слід поставити галочку у чек-боксі "Зарахування післяплати", після чого вибрати необхідну картку для зарахування коштів.

Раніше повідомлялося, що громадяни одержують на Укрпошті браковані LED-лампи замість старих ламп розжарювання. У компанії пояснили ситуацію.


Ловіцька Леся, Тудей





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