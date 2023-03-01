Укрпошта вводить післяплату на карткові рахунки підприємців

Укрпошта повідомила про введення нової послуги післяплати на карткові рахунки для підприємців. Йдеться про представників малого та середнього бізнесу.

У прес-службі Укрпошти повідомили, що про розширення сфери послуг, які стають доступнішими та вигіднішими для клієнтів. У підприємців з'явилася можливість оцінити післяплату на карткові рахунки. Особливо це зручно для бізнесменів, які продають свої товари в інтернеті.

Гроші за товар тепер зараховуватимуться на картковий рахунок наприкінці дня. При цьому немає необхідності відкривати спеціальний рахунок або чекати на черги у відділенні.

Клієнтам також сподобається новий сервіс через низькі тарифи – лише 1% вартості товару плюс 10 гривень.

Щоб отримати доступ до послуги, підприємцям потрібно при реєстрації в особистому кабінеті визначити себе як фізичну особу або фізичну особу-підприємця. Клієнти, котрі вже користувалися доставкою Укрпошти, побачать нову послугу у своєму особистому кабінеті.

Зарахування післяплати на карткові рахунки доступні тільки на гривневі платіжні картки.

Підприємцям, які обирають доставку товарів через Укрпошту, слідує:

зареєструватись в особистому кабінеті на сайті компанії;

запровадити номер однієї чи кількох банківських карток;

при створенні відправки "Укрпошта Стандарт" або "Укрпошта Експрес" у блоці "Додаткові послуги" слід поставити галочку у чек-боксі "Зарахування післяплати", після чого вибрати необхідну картку для зарахування коштів.

Раніше повідомлялося, що громадяни одержують на Укрпошті браковані LED-лампи замість старих ламп розжарювання. У компанії пояснили ситуацію.