Німеччина вводить податок на споживання газу для домогосподарств

Уряд Німеччини заявив, що домашні господарства зіткнуться з додатковими щорічними витратами на оплату природного газу у розмірі близько 290 євро на сім'ю із 4-х осіб. Мета нововведення — перерозподілити на все населення країни тягар, пов'язаний з обмеженням Росією постачання газу до Європи, повідомляє Bloomberg .

З жовтня споживачам доведеться платити за природний газ додаткові 2,419 євроцента за кіловат-годину, йдеться у заяві Trading Hub Europe, опублікованій у понеділок. Удар від тимчасового збору буде пом'якшений субсидіями деяких домогосподарств.

"Цей збір є наслідком незаконної агресивної війни Путіна проти України та штучного дефіциту енергії, створеного Росією", — заявив журналістам у Берліні міністр економіки ФРН Роберт Хабек.

Уряд працює над пакетом компенсацій для споживачів, оскільки збирання представляє для них виклик, сказав канцлер Олаф Шольц в Осло після зустрічі зі скандинавськими колегами.

Хабек сказав, що податок, який діятиме до 1 квітня 2024 року, коштуватиме приблизно 97 євро на рік для самотніх власників домогосподарств. Сімейна пара платитиме приблизно 194 євро, а домогосподарство з чотирьох осіб зазнає додаткових витрат у розмірі близько 290 євро на рік.

Деякі споживачі матимуть право на субсидії для оплати опалення, сказав Хабек. Міністр фінансів Німеччини Крістіан Лінднер заявив, у свою чергу, що розгляне можливість звільнення бізнесу від податку на продаж, щоб частково полегшити тягар.

Таким чином, комунальні служби зможуть перекласти на споживачів витрати на компенсацію російських поставок, що бракують, з початку четвертого кварталу.

Німеччина до останнього намагалася уникнути того, щоб змусити населення платити за вищі ціни на електроенергію після вторгнення Росії до України. Але чиновники побоюються, що Москва може повністю припинити постачання газу, що й змусило уряд діяти.

Новий податок прискорить інфляцію в Німеччині, вважають аналітики Commerzbank Research у своєму. За оцінками банку, до кінця року рівень інфляції має перевищити 9%. У липні споживчі ціни у найбільшій економіці континенту підскочили на 8,5% порівняно з минулим роком.

Найбільший у Німеччині імпортер російського газу компанія Uniper розраховує, що цей збір допоможе їй зміцнити свої фінанси після того, як компанія підписала з урядом угоду про порятунок від банкрутства. Збитки Uniper оцінюються у 6,2 млрд. євро.

Ціни на електроенергію в Німеччині піднялися до рекордного рівня на тлі побоювань, що цієї зими регіон може зіткнутися з проблемою її генерації в достатньому обсязі. Зростання вартості електроенергії спричинило прискорення темпів інфляції та поставило під загрозу промислове виробництво.

Наразі газові сховища Німеччини заповнені на 76%, згідно з даними Федерального мережевого агентства, відомого як BNetzA.