Нацбанк вводить у обіг нову монету: як вона виглядає і в чому її особливість

гроші, монети, гривня

Національний банк України вперше з початку війнивводить у обіг монети.

Як повідомляє Politeka.net, мова йде про пам’ятні монети "В єдності – сила".

Монета "В єдності ? сила" присвячена єднанню українського народу та підтримці України іноземними державами-партнерами.

«В умовах війни український народ демонструє абсолютну та незламну єдність. Саме тому наша монета матиме назву «В єдності – сила». Сила, яка відображатиме всенародне єднання українців у боротьбі проти російського агресора, а також міжнародну підтримку, яку надає Україні весь світ», – зазначав раніше заступник Голови Національного банку України Олексій Шабан.

Додамо, що автор роботи «Єдність – сила" – Аліна Малюта.

На аверсі монети буде зображений малий Державний Герб України, навколо якого зображено єднання української нації: люди тримаються за руки, котрі обвиває синьо-жовта стрічка.

Додамо, що днями Банк Естонії розпочав продаж монети, яка присвячена Україні.

Спеціальний дизайн монети розробила українська біженка з Харкова Дар’я Тітова, яка навчається в Естонській академії мистецтв.

На монеті зображена дівчина як символ ніжності, яка в свою чергу оберігає пташку на долоні. На монеті також зображені колоски зерна.

Про важливі зміни також попередив Нацбанк.


Катерина Петренко, politeka.net





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