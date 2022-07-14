Нацбанк вводить в обіг нові незвичайні 10 гривень: як вони виглядають, перші фото

Нацбанк вводить в обіг нові незвичайні 10 гривень: як вони виглядають, перші фото

Нацбанк України представив нову монету, присвячену Військово-Морським Силам ЗС України.

Як пише Politeka.net, нова монета - пам’ятна і номіналом 10 гривень. В обіг вона вводиться з 14 липня поточного року.

«Присвячена окремому виду Збройних Сил України, призначеному для стримування або відсічі у взаємодії з іншими видами Збройних Сил, іншими військовими формуваннями та правоохоронними органами збройної агресії проти України з моря та на приморських напрямках, захисту суверенітету й державних інтересів України», – йдеться в описі монети.

На аверсі монети в центрі розміщена емблема Військово-Морських Сил ЗСУ, унизу ліворуч від неї – малий Державний Герб України, унизу праворуч – номінал 10 та графічний символ гривні.

На реверсі – різні типи кораблів як символ ВМС ЗСУ, до складу яких, крім надводних сил, також входять морська авіація, морська піхота, берегова артилерія та інші компоненти.

Додамо, що українці вже активно цікавляться, де можна придбати монету і виражають захоплення Військово-морськими силами ЗС України.

«Де придбати?», «Слава Україні!», «Нехай Бог благословить Україну та її захисників», «Дякуємо Військово-морським силам України за захист Неньки», - пишуть користувачі соцмереж.

Таких у цьому році монет буде відкарбовано 2,5 тис. срібних та 75 тис. монет із нейзильберу (в сувенірній упаковці). Так, перша частина монет – 25 тис. шт. із нейзильберу – вже виготовлена.


Катерина Петренко, politeka.net





Интересные новости
Безробітних буде залучено до суспільно корисних робіт: що буде з тими, хто відмовитьсяБезробітних буде залучено до суспільно корисних робіт: що буде з тими, хто відмовиться
Ціни на квартири в Україні впадуть: коли чекати на знижки на ринку житлаЦіни на квартири в Україні впадуть: коли чекати на знижки на ринку житла
Примусове стягнення боргів з українців заборонять: хто може не боятись колекторівПримусове стягнення боргів з українців заборонять: хто може не боятись колекторів
Українські біженці в Нідерландах: які виплати, зарплати та ціни на їжу і послуги в країніУкраїнські біженці в Нідерландах: які виплати, зарплати та ціни на їжу і послуги в країні
Росія сьогодні призупиняє газопровід "Північний потік"Росія сьогодні призупиняє газопровід "Північний потік"
Блок рекламы


Похожие новости
Мережа супермаркетів Сільпо заявила про нові ціни на товариМережа супермаркетів Сільпо заявила про нові ціни на товари
Наступного тижня Нацбанк оприлюднить складний макропрогноз для України: що відомоНаступного тижня Нацбанк оприлюднить складний макропрогноз для України: що відомо
Усього буде 5 тисяч штук: НБУ вводить в обіг нову пам'ятну монету під час війни, фотоУсього буде 5 тисяч штук: НБУ вводить в обіг нову пам'ятну монету під час війни, фото
Нацбанк вводить у обіг нову монету: як вона виглядає і в чому її особливістьНацбанк вводить у обіг нову монету: як вона виглядає і в чому її особливість
Нацбанком підтримав гривню на круглу сумуНацбанком підтримав гривню на круглу суму
У Кіровоградській області суд арештував активи РФ на 5,9 млрд гривеньУ Кіровоградській області суд арештував активи РФ на 5,9 млрд гривень
У російському "Сбербанку" виколупують чіпи зі старих банківських карток і вставляють у новіУ російському "Сбербанку" виколупують чіпи зі старих банківських карток і вставляють у нові
Ватикан выпустил памятную серебряную медаль, посвященную Украине (фото)Ватикан выпустил памятную серебряную медаль, посвященную Украине (фото)
У Нацбанку оцінили падіння економіки УкраїниУ Нацбанку оцінили падіння економіки України
Українці продали землі на сім мільярдів гривеньУкраїнці продали землі на сім мільярдів гривень
Последние новости
Подгружаем последние новости