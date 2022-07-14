Нацбанк вводить в обіг нові незвичайні 10 гривень: як вони виглядають, перші фото

Нацбанк України представив нову монету, присвячену Військово-Морським Силам ЗС України.

Як пише Politeka.net, нова монета - пам’ятна і номіналом 10 гривень. В обіг вона вводиться з 14 липня поточного року.

«Присвячена окремому виду Збройних Сил України, призначеному для стримування або відсічі у взаємодії з іншими видами Збройних Сил, іншими військовими формуваннями та правоохоронними органами збройної агресії проти України з моря та на приморських напрямках, захисту суверенітету й державних інтересів України», – йдеться в описі монети.

На аверсі монети в центрі розміщена емблема Військово-Морських Сил ЗСУ, унизу ліворуч від неї – малий Державний Герб України, унизу праворуч – номінал 10 та графічний символ гривні.

На реверсі – різні типи кораблів як символ ВМС ЗСУ, до складу яких, крім надводних сил, також входять морська авіація, морська піхота, берегова артилерія та інші компоненти.

Додамо, що українці вже активно цікавляться, де можна придбати монету і виражають захоплення Військово-морськими силами ЗС України.

«Де придбати?», «Слава Україні!», «Нехай Бог благословить Україну та її захисників», «Дякуємо Військово-морським силам України за захист Неньки», - пишуть користувачі соцмереж.

Таких у цьому році монет буде відкарбовано 2,5 тис. срібних та 75 тис. монет із нейзильберу (в сувенірній упаковці). Так, перша частина монет – 25 тис. шт. із нейзильберу – вже виготовлена.